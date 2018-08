Spa-Francorchamps (Belgie) - Po měsíční pauze se víkendovou Velkou cenou Belgie opět rozjede mistrovství světa formule 1. První místo v průběžném pořadí bude hájit úřadující šampion Lewis Hamilton z Mercedesu, ale profil okruhu ve Spa-Francorchamps by měl svědčit spíš jeho rivalovi Sebastianu Vettelovi z Ferrari.

Na jezdce totiž v ardenských lesích čeká nejdelší okruh v sezoně a jedna z nejrychlejších tratí. Vozy na ní jedou 70 procent času na plný plyn a průměrnou rychlostí 230 km/h. To by mělo svědčit silnějším vozům Ferrari, které jsou na rovinkách zhruba o půl sekundy rychlejší než konkurenční mercedesy.

"Druhá půlka sezony je ale většinou z naší strany lepší," uvedl Hamilton, který dlouho v souboji s Vettelem tahal za kratší konec, ale po nečekaném triumfu v Německu a naopak jasné výhře v Maďarsku se dostal do čela průběžného pořadí s náskokem 24 bodů před Vettelem.

"Tahle sezona nás naučila minimálně několik věcí. Ne vždy vyhraje nejrychlejší auto a už také nejsou jasní favorité pro různé okruhy," prohlásil šéf Mercedesu Toto Wolff. "Naopak se to neustále střídá a vypadá to, že na tuhle sezonu se bude dlouho vzpomínat," dodal.

Vettel, který přišel o vedení v šampionátu po zbytečné chybě ve Velké ceně Německa, musí v Maďarsku zabrat. "Každý ví, na co máme. Ukázali jsme to několikrát, takže není důvod si nevěřit. Myslím, že bychom měli mít největší sebevědomí ze všech," přidal čtyřnásobný mistr světa.

Ferrari se však v Belgii v posledních letech příliš nedaří a poslední vítězství si tam italská stáj připsala v roce 2009. Tehdy ve Spa triumfoval Kimi Räikkönen, který bude v nedělním závodě útočit na jubilejní 100. umístění na stupních vítězů. Pokud by navíc vyhrál, ukončil by pět let a 106 závodů dlouhé čekání na vítězství.

Program Velké ceny Belgie odstartují páteční tréninky a v sobotu se pojede kvalifikace. Obhájcem loňského vítězství je Hamilton, který navíc ve Spa v barvách Mercedesu triumfoval také v roce 2015.

Charakteristika okruhu ve Spa: Délka trati: 7,004 km Délka závodu: 44 kol = 308,052 km Počet pravých zatáček: 9 Počet levých zatáček: 10 Počet odjetých Velkých cen: 62 Nejvíce vítězství: Michael Schumacher (Něm.) 6 - Ferrari a McLaren po 12 Nejvíce pole position: Lewis Hamilton (Brit.), Juan Manuel Fangio (Arg.), Ayrton Senna (Braz.) všichni 4 - McLaren 11 Nejrychlejší kolo v závodu: Sebastian Vettel (Něm./Ferrari), 2017 - 1:46,577 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2017: 1:42,553 Nejrychlejší závod: Kimi Räikkönen (Fin./Ferrari), 2007: 1:20:39,066 = 229,266 km/h. Vítězové předchozích závodů: 2013 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull), 2014 - Daniel Ricciardo (Austr./Red Bull), 2015 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2016 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2017 - Lewis Hamilton.