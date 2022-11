F-35 pro Česko by podle jejich výrobce byly posílením evropské bezpečnosti

Fort Worth (Texas) - Na konci desetiletí by mělo obranu vzdušného prostoru nad Evropou zajišťovat okolo 550 stíhaček F-35, naprostá většina z nich přitom v barvách evropských zemí. Česká republika bude tedy v případě, že si tyto stíhačky páté generace skutečně pořídí, těžit z existujícího a kvůli velikosti také úsporného zajištění údržby těchto moderních strojů. Vláda v Praze v létě rozhodla, že má o americká letadla zájem, o věci nyní zástupci české strany vyjednávají s představiteli vlády USA. Zástupci společnosti Lockheed Martin, která stíhačky vyrábí, vnímají případnou dodávku 24 strojů do Česka nejen jako obchodní příležitost, ale také jako posílení evropské bezpečnosti a schopnosti odstrašení v současné komplikované mezinárodní situaci.

"To je pro mne zásadní. Co těch 550 strojů znamená pro evropskou obranu a bezpečnost. A těch 24 (českých) toho bude důležitou součástí," řekl českým novinářům v továrně v texaském Fort Worth Gregory Day, odpovědný za rozvoj obchodních vztahů výrobce se zeměmi severní a střední Evropy. Když nějaká země začne tato letadla používat, ostatní si toho podle něj velmi rychle všimnou.

Čeští vojenští piloti v současnosti létají na 12 jednomístných a dvou dvoumístných stíhačkách Jas-39 Gripen, které má ČR pronajaté od Švédska. Pronájem skončí v roce 2027, česká armáda poté může využít dvouletou opci. Zahájit jednání s vládou USA o případném nákupu amerických strojů doporučila armádní analýza, podle které požadavky kladené na české letectvo mohou po roce 2040 splnit pouze stroje páté generace. Jejich jediným dostupným zástupcem je v současné době právě F-35. Rozhodnutí vyvolalo nelibost švédského výrobce Saab, podle kterého mohou gripeny splňovat požadavky českého letectva nejméně do roku 2040.

O ceně za případných 24 moderních letadel a související služby nechtěli nyní zástupci americké firmy spekulovat. Vzejde totiž z jednání mezi českou a americkou vládou a její výši ovlivní také přesná a zatím nezveřejněná podoba požadavků české strany. "Musíme si počkat, až se takové rozhovory uskuteční," poznamenal k tomu Day. Stejně se vyjadřuje i české ministerstvo obrany. O ceně například rozhodne, zda a v jakém množství bude součástí kontraktu drahá letecká munice.

Pro srovnání například Polsko v roce 2019 rozhodlo o pořízení 32 letadel F-35 za 6,5 miliardy dolarů, tedy v tehdejším kurzu za asi 153 miliard korun. Finsko letos dokončilo rozhovory o koupi 64 těchto strojů za 9,4 miliardy dolarů (asi 226 miliard Kč).

Společnost Lockheed Martin nyní uvádí, že na programu F-35 se podílí 16 zemí, dodáno bylo přes 860 letadel a vycvičeno přes 1800 pilotů a více než 13.250 příslušníků pozemního personálu. Zástupci firmy upozorňují, že mezi roky 2015 a 2021 se jim v průměru na celou flotilu existujících strojů podařilo na polovinu snížit náklady na letovou hodinu a do roku 2026 očekávají snížení této částky o dalších 35 procent. Lockheed Martin úspory při údržbě strojů vysvětluje nejen vysokou spolehlivostí využívaných součástek, ale také velikostí evropské flotily letadel a tedy existujících skladů náhradních dílů a dalších podpůrných a opravárenských zařízení v Nizozemsku, Norsku či v Itálii.

V mezivládních rozhovorech hraje výrobce stíhaček roli "čestného prostředníka", řekl ve Fort Worth ČTK Nicolas Smythe, který má na starosti podporu zákazníků Lockheed Martin v Evropě a Izraeli. Pokud by se Praha pro pořízení stíhaček z USA skutečně rozhodla, nezískala by je všechna najednou. Například dodávky oněch 64 strojů pro Finsko budou každý rok znamenat rozšíření finské flotily přibližně o osm či deset letadel. České letectvo by tak "své" stíhačky zřejmě získalo v průběhu několika let, výroba jednoho nového letadla ostatně zabere přibližně dva roky a továrna ve Fort Worth dokáže ročně vyprodukovat něco přes 150 nových F-35. Firma by produkci "českých" F-35 spustila na základě žádosti americké vlády.

"V době, kdy se ta letadla staví, tak už nakupujeme náhradní díly, zařízení a vybavení základny, odkud budou stroje vzlétat," upozornil Smythe. Součástí mezivládních dohod podle něj kromě výcviku pilotů i technického personálu typicky bývají také dodávky zbraňových systémů pro kupovaná letadla. Výrobce je připraven radit s úpravami základny a jejího zařízení tak, aby letectvo kupce mohlo stroje udržovat a pokračovat ve výcviku pozemního personálu i pilotů. Podle slov zástupců Lockheed Martin je přitom z jejich pohledu česká základna v Čáslavi na letadla F-35 už nyní z 90 procent připravena. S vyjednáváním o možném dodání letadel Lockheed Martin českému letectvu souvisí také hledání možností, jak by americká společnost mohla spolupracovat s českým průmyslem. Její zástupci zmínili například české firmy zabývající se rozšířenou či virtuální realitou v souvislosti se systémy využívanými při údržbě a opravách letadel.