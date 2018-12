Praha - Český trh fúzí a akvizic se v prvním pololetí 2018 umístil na prvním místě mezi zeměmi regionu střední a východní Evropy, a to co do objemu i do počtu zveřejněných transakcí. Největší byl nákup telekomunikačních společností norského Telenoru skupinou PPF za 3,4 miliardy dolarů, vyplývá ze statistik poradenské firmy EY. Celkový objem transakcí se zveřejněnou hodnotou v regionu činil 13,4 miliardy dolarů.

V regionu střední a východní Evropy (tedy Bulharsko, ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko) se v prvním pololetí 2018 uskutečnilo celkem 534 transakcí. V ČR meziročně stoupl počet transakcí ze 113 na 167, stoupla i jejich velikost. Průměrná transakce se zvýšila i v Maďarsku, Estonsku a Slovinsku. Maďarsko si díky tomu i přes relativně nižší počet transakcí (70) vydobylo v regionu druhou pozici před třetím Rumunskem (72). Největší pokles nastal v Polsku (ze 107 na 73), ale i tak se země drží na druhém místě žebříčku.

Největší transakcí v regionu se stal nákup středoevropských a východoevropských telekomunikačních společností norského Telenoru skupinou PPF v hodnotě 3,4 miliardy dolarů. Další významnou ohlášenou transakcí byl nákup českého výrobce generických léků Zentiva ze skupiny Sanofi americkým investičním fondem Advent, která dosáhla téměř 2,2 miliardy USD.

"První pololetí 2018 bylo ve znamení několika opravdu velkých transakcí, často českých investorů v zahraničí. Silnou investiční aktivitu očekáváme i ve druhé polovině roku, mimo jiné v souvislosti s několika rozjednanými velkými obchody," uvedl senior konzultant pro fúze a akvizice EY Tomáš Potůček. "V roce 2019 očekáváme pokračování vysoké transakční aktivity, a to jak v případě strategických investorů, rozvíjejících své nynější aktivity, tak v případě finančních investorů, kteří budou pokračovat ve vyhledávání vhodných příležitostí pro zhodnocení volného kapitálu," doplnil ředitel oddělení fúzí a akvizic EY Štěpán Flieger.

Investice tuzemských investorů v rámci ČR měly již tradičně nejvýznamnější podíl na objemu transakcí (52 procent), následovaly investice směřující ze zahraničí do Česka (26 procent). Společně s Rumunskem se Česko umístilo na špici v regionu podle počtu nákupů zahraničních investorů (45 v Rumunsku, 43 v Česku).

O české společnosti jevili vysoký zájem investoři z Rakouska a Velké Británie (po pěti transakcích). Aktivní byli také investoři z Francie, Německa a USA (po třech). V uplynulých letech byl znatelný postupný pokles podílu strategických investorů na uskutečněných transakcích. Od první poloviny roku 2015 se jejich podíl snížil z 85 procent až k 57 procentům v první polovině roku 2017. V letošním prvním pololetí se však tento trend již nepotvrdil, tři čtvrtiny transakcí si připisují strategičtí investoři, kterých letos bylo téměř dvakrát více oproti loňskému roku (126).

Z hlediska sektorů byl v prvním pololetí roku 2018 největší zájem o nemovitosti, kdy bylo v tomto oboru téměř 18 procent ohlášených transakcí. Dopředu se dostávají také transakce v technologickém sektoru (zejména v IT a e-commerce). V energetice jsou to hlavně transakce v oboru vodárenství.