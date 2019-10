Exvelvyslankyně řekla, že na její odvolání z Kyjeva naléhal Trump

Washington - Bývalá americká velvyslankyně na Ukrajině Marie Yovanovitchová dnes sdělila zákonodárcům, že prezident Donald Trump naléhal na ministerstvo zahraničí, aby ji odvolalo. Odvolání velvyslankyně podle agentury AP souviselo s tím, že se ohradila proti postupu prezidentova právníka, žádajícího, aby Kyjev prošetřil údajnou korupci syna Trumpova politického soupeře Joea Bidena. Yovanovitchová trvala na tom, aby taková žádost byla podána oficiální cestou.

Yovanovitchová v úvodním prohlášení, poskytnutém novinářům, uvedla, že byla v květnu "náhle" odvolána s tím, že prezident v ni ztratil důvěru. Dozvěděla se od jednoho představitele, že se proti ní vedla "koordinovaná kampaň" a že Trump na její odvolání naléhal skoro rok.

"(...) je neuvěřitelné, že se americká vláda rozhodla stáhnout velvyslance na základě, jak mohu říci, nepodložených a nepravdivých tvrzení lidí se zjevně pochybnými motivy," postěžovala si diplomatka, vypovídající v Kongresu v rámci vyšetřování kvůli ústavní žalobě na hlavu státu, kterou iniciovali opoziční demokraté.

Velvyslankyně byla v květnu odvolána krátce poté, co se ohradila proti postupu Rudyho Giulianiho v takzvané ukrajinské kauze, uvedla agentura AP s odvoláním na bývalého diplomata, obeznámeného s případem. Giuliani, osobní právník prezidenta Donalda Trumpa, naléhal na Kyjev, aby prošetřil údajnou korupci Huntera Bidena, syna Trumpova volebního soka. Yovanovitchová trvala na tom, aby žádost byla podána oficiální cestou.

Huntera Bidena před třemi lety vyšetřovala ukrajinská prokuratura, ale žádné důkazy potvrzující podezření z úplatkářství nenašla. Hunterův otec Joe Biden, tehdejší viceprezident a nynější možný Trumpův soupeř v prezidentských volbách, podle Bílého domu v té době požadoval, aby vyšetřování skončilo. Vyhrožoval prý, že v opačném případě Kyjev nedostane slibovanou vojenskou pomoc.

Yovanovitchová podle AP nesouhlasila s intervencí Giulianiho, který podle amerických médií v ukrajinské kauze jednal za zády ministerstva zahraničí. Velvyslankyně trvala na tom, aby žádost o obnovení Bidenovy kauzy odešla do Kyjeva obvyklou cestou, tedy s využitím dvoustranné smlouvy o právní pomoci. "Odmítla neveřejné a neformální postupy založené na osobních stycích," řekl americké agentuře její diplomatický zdroj.

Yovanovitchová dnes za zavřenými dveřmi vypovídala ve třech výborech kongresové Sněmovny reprezentantů.

Podle médií se v amerických diplomatických kruzích množí výhrady proti chování Giulianiho, kterého někteří označují za "stínového ministra," jenž jedná na přímý pokyn prezidenta a ignoruje obvyklou diplomatickou praxi. Personál ministerstva údajně vyčítá ministru Mikeu Pompeovi, že před Bílým domem nedokázal ochránit Yovanovitchovou, která je považována za schopnou a zodpovědnou diplomatku.

Podle listu The Washington Post odstoupil Pompeův poradce Michael McKinley, který dříve působil jako velvyslanec v Brazílii, Afghánistánu, Kolumbii a Peru. McKinley sice nebyl přímo do ukrajinské kauzy zapleten, ale fungoval jako spojovací kanál mezi Pompeovou kanceláří a profesionálními diplomaty.

AP: Velvyslanec Sondland nakonec bude v Kongresu vypovídat

Velvyslanec Spojených států při Evropské unii Gordon Sondland bude vypovídat před výbory americké Sněmovny reprezentantů, přestože ministerstvo zahraničí mu v tom brání. Agentuře AP to dnes sdělili jeho advokáti. Při slyšení, které je naplánováno na příští čtvrtek, ale Sondland nepředá sněmovně požadovanou dokumentaci.

Sondland měl původně vypovídat v Kongresu v úterý, ale jeho ministerští nadřízení mu to zakázali. Prezident Donald Trump uvedl, že by "moc rád" poslal Sondlanda do výborů Sněmovny, ale že to není možné, protože by vypovídal v "totálně vykonstruovaném procesu".

Co Sondlanda přimělo k odhodlání vypovídat, není jasné. Před sněmovní výbory byl předvolán proto, že je o něm zmínka ve stížnosti takzvaného whistleblowera týkající se červencového telefonátu prezidenta Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským.

Pracovník amerických zpravodajských služeb ve stížnosti uvedl, že Trump vyvíjel na Zelenského nátlak, aby Ukrajina vyšetřovala jeho politického rivala Joea Bidena a jeho syna Huntera. Jako páku měl podle stěžovatele Trump použít vojenskou pomoc pro Ukrajinu.

Sondland byl předvolán mimo jiné i proto, že má podle demokratů ve "svém osobním zařízení" dokumenty týkající se ukrajinské kauzy. Jde zřejmě o zprávy z mobilního telefonu, které si psal s dalšími americkými diplomaty.

Kvůli ukrajinské kauze hrozí Trumpovi ústavní žaloba, takzvaný impeachment. Teoreticky může vést až k jeho sesazení z úřadu hlavy státu.