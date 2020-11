Extrémní slalom na kajaku se přiblížil olympijským hrám

Lausanne - Extrémní slalom na kajaku se přiblížil zařazení do olympijského programu. Mezinárodní kanoistická federace (ICF) navrhuje, aby v Paříži v roce 2024 nahradil dva závody v rychlostní kanoistice. Neuvedla ale, jaké disciplíny by měly kontaktnímu závodu ustoupit.

Extrémní slalom se jezdí na divoké vodě vyřazovacím způsobem po čtyřech závodnících. Vzhledem k častým střetům se používají plastové kajaky. Loni v této disciplíně, která je vnímaná spíše jako doplněk ke klasickým závodům, získala světový titul česká reprezentantka Veronika Vojtová. V roce 2017 se mistrem světa stal Vavřinec Hradilek.

ICF argumentuje, že tato nová disciplín přitáhla jiné publikum a má velkou sledovanost v televizi. Její případné zařazení do olympijského programu by neznamenalo zvýšení počtu účastníků, protože extrémní slalom by jeli stejní závodníci jako běžné disciplíny. "Tohle rozhodnutí umožňuje ICF udržet si základní silné stránky a zároveň přinést inovace a pestrost do olympijského programu 2024. Extrémní slalom může být součástí budoucnosti našeho sportu a víme, že skvěle zapadne do olympijských her," uvedl prezident ICF José Perurena v tiskové zprávě.

Nyní záleží na tom, zda návrh ICF schválí Mezinárodní olympijský výbor. Ten by měl olympijský program pro hry v roce 2024 oznámit v prosinci.