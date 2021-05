Extrémní skokanka Ifflandová jako první skočila do vody z letícího balonu

Dvojnásobná mistryně světa v extrémních skocích do vody Rhiannan Ifflandová 27. dubna 2021 skočila z letícího horkovzdušného balonu z osmnácti metrů do vody australské přehrady Lostock. Nikdo jiný něco takového z pohyblivé platformy nedokázal.

Dvojnásobná mistryně světa v extrémních skocích do vody Rhiannan Ifflandová 27. dubna 2021 skočila z letícího horkovzdušného balonu z osmnácti metrů do vody australské přehrady Lostock. Nikdo jiný něco takového z pohyblivé platformy nedokázal. ČTK/Red Bull

Sydney - Dvojnásobná mistryně světa v extrémních skocích do vody Rhiannan Ifflandová skočila z letícího horkovzdušného balonu z osmnácti metrů do vody. Nikdo jiný něco takového z pohyblivé platformy nedokázal. Devětadvacetiletá Australanka si ojedinělým projektem zpestřila období, kdy kvůli koronaviru přišla o závody světové série Red Bull a musela trénovat jen z desetimetrové věže.

Zvolila oblast přehrady Lostock ve státě Nový Jižní Wales. "Je to jedna z mých oblíbených oblastí a chtěla jsem navštívit lokalitu, kterou poškodily lesní požáry. Bylo strašně dojemné, když jsem to viděla vysoko z oblohy," uvedla čtyřnásobná vítězka světové série v tiskové zprávě. Musela také čekat na ideální počasí. Vítr mohl mít rychlost maximálně pět kilometrů v hodině, jinak by byl balon jako platforma příliš nestabilní.

Vyráželo se o půl páté ráno. Ifflandová byla připoutána na malé plošině vně koše. Balon nejdříve vystoupal do čtyřiceti metrů, a když doletěl na místo skoku, klesl na osmnáct metrů. Nyní už odpoutaná Ifflandová pak měla jen krátký okamžik, aby se odrazila a skočila. "Je to neuvěřitelné. Snila jsem o tom, že dokážu něco jako první, už když jsem před dvaceti lety se skoky do vody začala. Nikdy jsem si nemyslela, že budu mít tuhle neuvěřitelnou příležitost skočit z horkovzdušného balonu, ale Red Bull mi dal křídla, která to pomohla uskutečnit. Trénovala jsem na tohle posledních několik měsíců, takže jsem strašně hrdá, že jsem to jako první dokázala," líčila Ifflandová.

Měla by se vrátit do světové série v extrémních skocích do vody ze sedmadvacetimetrové výšky. Po zrušeném loňském ročníku by se letos mělo uskutečnit šest závodů, ten první v červnu ve Francii.