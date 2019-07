Extrémní skokan Navrátil na MS stříbro neobhájil, skončil čtvrtý

Kwangdžu (Korea) - Michal Navrátil na mistrovství světa neobhájil stříbro v extrémních skocích do vody. Český reprezentant na šampionátu v Koreji obsadil čtvrtou příčku s výraznou ztrátou na bronzového Mexičana Jonathana Paredese. Vyhrál favorizovaný Brit Gary Hunt.

Navrátil po pondělní první polovině soutěže figuroval na třetí příčce s více než pětibodovým náskokem na Hunta. Před finálovým dnem měl ale zdravotní problémy. "Od včera jsem měl velké bolesti zad. Odskákal jsem trénink a teď si furt zahřívám krémem záda, protože se nemůžu pořádně ohnout a narovnat, jak to bolí," uvedl v tiskové zprávě svazu.

Za největšího kandidáta na titul Hunta klesl hned po prvním dnešním skoku, za který dostal pátou nejvyšší známku. Finálový skok se mu ze čtyř závodních skoků vydařil nejméně, byl v něm desátý a neměl šanci zaútočit na medaili. "Myslím, že skok byl zpočátku výborný. Dobře jsem to roztočil, ale snažil jsem se držení těla víc zpomalit do vody, držet to pod kontrolou a nepustit to. A tam byla chybička, že jsem byl až moc stažený a trošku jsem tam nedopadl, nechal jsem tam hrudník. Je to hrozná rychlost a místo devítek se jde na 7,5 bodu," hodnotil Navrátil svůj finálový skok.

Od stupňů vítězů ho nakonec dělilo téměř padesát bodů. Vedle zlatého Hunta a bronzového Paredese ho předčil také stříbrný obhájce titulu Steve Lo Bue z USA. "Jsem rád, že jsem hned pod nimi a až pode mnou začíná liga těch, co se nedostali na pódium. Mezi nimi jsem nejlepší," řekl Navrátil.

Králem druhé poloviny soutěže byl Hunt, který letos vyhrál čtyři z pěti závodů série Cliff Diving. Získal suverénně nejvyšší ohodnocení za oba skoky a s náskokem 8,55 bodu vybojoval své druhé světové zlato po úspěchu v roce 2015 v Kazani. Po pondělní první polovině soutěže přitom na vedoucího Lo Bueho ztrácel téměř třicet bodů.

Zatímco předloni na šampionátu v Budapešti vybojoval Navrátil první českou medaili po 14 letech, tentokrát skončil stejně jako v Barceloně 2013 čtvrtý. I tak se postaral o zatím nejlepší české umístění na letošním MS v plaveckých sportech.