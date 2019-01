Extrémní počasí vyhnalo z poštovny na Sněžce personál

Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) - Českou poštovnu na Sněžce, která je nejvýše položenou stavbou v republice, navštěvuje za příznivého počasí až několik set lidí denně. V zimě je to méně, a když se k tomu přidá extrémní počasí jako teď, mizí dolů i personál. Správce poštovny Dalibor Blaha dnes ČTK řekl, že tentokrát opouštěli zaměstnanci poštovnu narychlo za dramatických okolností. Kolem poštovny jsou podle něj až čtyři metry navátého sněhu.

"V sobotu jsme se málem nedostali ven. Utekli jsme na poslední chvíli. Za jediný den nafoukaly až dva metry sněhu a předpověď byla nepříznivá. Měli jsme, co dělat, abychom za sebou vůbec zavřeli dveře," řekl Blaha. Několikrát ho v poštovně silný vítr a vánice uvěznily, nejdéle na pět dní.

Počasí na Sněžce v posledních dnech označil za extrémní. V pondělí ráno tam dokonce byl nejsilnější vítr z celé republiky, v poryvech dosáhl na nejvyšší české hoře až 130 kilometrů v hodině. Přívaly sněhu, které zažívají Krkonoše, se samozřejmě Sněžce nevyhýbají, naopak.

"V takovém rozsahu a v tak krátké období jsou přívaly sněhu extrém. Nezažil jsem to na Sněžce čtyři nebo pět let. Na Sněžce neexisují bezvětrné dny. Kdo Sněžku zná, ví, že se tam ukládá sníh jen za působení větru. Ta hora je unikát, je solitér, je tak tvarovaná a tak postavená, že není možné, aby tam v klidu nasněžilo," řekl ČTK Blaha.

V zimě zajišťují provoz v české poštovně dva až čtyři lidé. Poštovna nabízí rychlé občerstvení a poštovní služby. "Ve středu bychom se tam chtěli vrátit. Nebude to ale sranda. Musíme se nejprve proházet ke dveřím a pak východ zabezpečit. Čeká nás dva dny práce, jenom co se týče odstranění sněhu, aby byla poštovna dostupná," míní Blaha.

Dnes odpoledne bylo na Sněžce okolo nuly, mlha a silný vítr. Horní úsek lanovky kvůli tomu nejede již několik dní. Podle Blahy není práce v poštovně pro každého, s nepřízní počasí musí počítat. "Jsem na Sněžce už řadu let, vím, jak to tady chodí, proto jsem si v létě postupně navozil zásoby autem. Vystačíme s tím celou zimu a drobnosti se nosí v batohu na zádech," uvedl Blaha.

Kvůli doplnění zásob vymyslel s přáteli také setkání nosičů, kteří závodí, kdo rychleji z Pece pod Sněžkou vynese na vrchol náklad. Tradiční zimní Sherpa Cup, jehož se účastní desítky nosičů, bude 26. ledna. "Závodníci si nabalí pití do batohu a vynesou nám ho nahoru na Sněžku," řekl zpravodaji ČTK Blaha. Závod nosičů se koná už sedm let a má i letní variantu. "Je to také způsob doplnění zásob," dodal.