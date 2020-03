Extremista Tarrant se přiznal k vraždě 51 lidí

Wellington - Australan obviněný z loňského teroristického útoku na věřící u dvou mešit v novozélandském městě Christchurch se ke svým činům nečekaně přiznal. Informují o tom místní média. Devětadvacetiletý Brenton Tarrant při nejhorším teroristickém útoku v dějinách Nového Zélandu postřílel 51 lidí.

Tento muž byl obžalován z 51násobné vraždy, pokusu o vraždu dalších 40 osob a z terorismu. K těmto činům se přiznal během narychlo uspořádaného soudního stání, mluvil prostřednictvím videohovoru. Kvůli šíření koronaviru se jednání soudu účastnil co nejnižší počet představitelů justice, právníků a novinářů, uvedla televize TVNZ na svých internetových stránkách. Na místě byli imámové z obou mešit, kde Tarrant útočil. Jeden z duchovních podle novozélandských médií hlasitě plakal, když u soudu zněla jména 51 obětí.

"Přiznání viny přinese aspoň částečnou útěchu těm lidem, jejichž životem otřásly události z 15. března," napsala v prohlášení novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.

Tarrant svoji vinu doposud popíral. Soud s ním se měl konat v červnu a očekávalo se, že proces potrvá šest týdnů. Nyní pravicového extremistu, kterého k jeho činu inspiroval norský terorista Anders Breivik, čeká rozsudek. Kdy ho nad ním soud vynese, není zatím jasné. Policie uvedla, že se tak nestane do doby, než bude možná, aby na toto jednání soudu přišli všichni přeživší, kteří si to budou přát. To se zřejmě protáhne kvůli epidemii koronaviru. Úřady evidují 283 potvrzených i pravděpodobných případů nákazy.

Tarrant má na svědomí nejhorší teroristický čin, jaký kdy Nový Zéland zažil. Touto zemí, která do té doby měla pověst jednoho z nejbezpečnějších míst na světě, masakr z Christchurche hluboce otřásl. Novozélandská vláda v reakci na něj zpřísnila zákon o držení zbraní. Zakázala lidem vlastnit poloautomaty nebo brokovnice, které se dají používat s oddělitelným zásobníkem s kapacitou více než pět střel.