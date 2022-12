Extraligu čeká poslední kolo v roce, Olomouc přivítá ve šlágru Vítkovice

Praha - Posledních šest zápasů v roce 2022 má v pátek na programu hokejová Tipsport extraliga. Vedoucí Pardubice budou hájit první místo v domácím souboji s Českými Budějovicemi, o bod druhé Vítkovice se představí v Olomouci. Poslední Kladno nastoupí v Mladé Boleslavi, ani výhra ale Rytířům nemusí stačit k tomu, aby do nového roku nevstoupili na chvostu tabulky.

Dynamo v sezoně Motor dvakrát porazilo a favoritem je i nyní, i když naposledy prohrálo v prodloužení na ledě Olomouce. "Myslím, že bude narvaná hala. Jsou svátky a věřím, že fanoušci přijdou a bude super atmosféra. I dobrý hokej. České Budějovice nás sice v minulé sezoně vyřadily v play off, ale bude to klasický zápas. Nic extra tam není," řekl obránce Jan Košťálek.

Jihočeši po vánoční změně trenéra dvakrát za sebou vyhráli, v tabulce jsou ale stále dvanáctí. "Cítíme, že síla v mančaftu je. Musíme ale i nadále bojovat a dávat do hry všechno, jen to nás posune. Chceme se pokusit získat další body," řekl útočník Tomáš Čachotský.

Šlágr kola se odehraje v Olomouci, kam přijedou Vítkovice. Oba týmy dělí v tabulce dvě místa a osm bodů. Zatímco Hanáci ve středu prohráli v Českých Budějovicích, Vítkovice přehrály Mladou Boleslav a po pěti zápasech naplno bodovaly.

"Poslední zápasy jsme nehráli úplně podle představ a ze začátku proti Boleslavi šla trošku z naší strany cítit nervozita. Dostali jsme gól, který byl myslím tečovaný, ale pak se zápas otočil na naši stranu. Druhou třetinu jsme na ně vletěli, začali se srážet a vyhrávat souboje a to rozhodlo," řekl vítkovický útočník Marek Kalus.

Mistrovský Třinec zakončí rok domácím zápasem s Libercem, který na úvod sezony na ledě Ocelářů získal dva body. Slezané ale poté uspěli v Liberci. Oběma týmům se aktuálně daří. Třinec vyhrál čtyři z posledních pěti utkání, Bílí Tygři uspěli třikrát za sebou a bodovali v pěti duelech.

"Hrajeme pospolu jeden za druhého. Doufám, že to takto vydrží co nejdéle. Nechceme ale nic zakřiknout," uvedl liberecký útočník Oscar Flynn.

Naopak dvě mužstva, kterým se moc nedaří, se utkají v Plzni, kam přijede Brno. Západočeši po sérii šesti vítězství prohráli čtyři z pěti utkání, Kometa podlehla třikrát za sebou a už 13 zápasů čeká na plný bodový zisk. V pátek bude na brněnské střídačce poprvé i Jaroslav Modrý, jenž jako asistent doplnil Patrika Martince.

Plzeň má problém hlavně s produktivitou, v pěti duelech vstřelila jen čtyři góly. "Vypadá to, že jsme letošní rok asi hodně koukali na fotbal. Samozřejmě, že chceme dávat více branek, ale momentálně nám to nepadá," řekl brankář Dominik Pavlát.

Podobně je na tom i Mladá Boleslav, která přivítá Kladno. Bruslaři vyhráli jen jeden z osmi posledních zápasů a v tabulce klesli na 10. místo. Rytíře ale v sezoně dvakrát porazili. Kladno je poslední, dvakrát za sebou však vyhrálo. "Doufám, že se herně zvedáme, ale už to tady bylo, že jsme dvakrát vyhráli a pak jsme na to nedokázali navázat. Musíme pokračovat dále," řekl obránce Jakub Babka.

Jen čtyři body k dobru na Kladno má jedenáctý Litvínov, který se utká s Hradcem Králové. Severočeši se po sérii čtyř výher zadrhli a dvakrát prohráli. Hradečtí vyhráli pět z posledních šesti zápasů a jsou osmí. Oba týmy ale v tabulce dělí jen tři body.

"Soupeře dokážeme přehrát, unavit a vytvořit si šance, ale musíme dávat góly. To nás stojí v poslední době zápasy. Když prolomíme střeleckou smůlu a budeme pořádně chodit do brány, góly začnou padat. To nám často chybí, a když to zlepšíme, tak se v tabulce začneme posouvat nahoru," řekl útočník Mountfieldu Lukáš Cingel.

Pátek 30. prosince - 33. kolo:

17:00 HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec (vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 v prodl., 4:1),

17:30 HC Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové (3:2, 0:3), HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno (3:4 v prodl., 1:3), BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno (4:0, 2:1 v prodl.),

18:00 HC Dynamo Pardubice - HC Motor České Budějovice (6:1, 4:2), HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera (5:4 v prodl., 0:3; O2 TV Sport).

Tabulka:

1. Pardubice 30 15 7 4 4 86:59 63 2. Vítkovice 31 16 4 6 5 103:78 62 3. Třinec 31 15 2 5 9 90:63 54 4. Olomouc 32 15 4 1 12 82:67 54 5. Sparta Praha 31 14 4 1 12 78:71 51 6. Plzeň 32 12 3 7 10 81:81 49 7. Liberec 31 9 6 8 8 89:79 47 8. Hradec Králové 30 11 4 1 14 76:78 42 9. Brno 31 9 6 2 14 76:92 41 10. Mladá Boleslav 31 9 4 5 13 61:73 40 11. Litvínov 32 10 2 5 15 89:95 39 12. České Budějovice 31 10 3 3 15 76:86 39 13. Karlovy Vary 32 10 3 2 17 72:99 38 14. Kladno 31 8 3 5 15 71:109 35