Ilustrační foto - První zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 15. března v Liberci. Petr Kadlec z Plzně. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Hokejový obránce Petr Kadlec se v 41 letech rozhodl ukončit aktivní kariéru. Dvojnásobný extraligový šampion, který je s 1250 odehranými zápasy rekordmanem soutěže, působil naposledy v Plzni. Své rozhodnutí skončit s hokejem potvrdil webu iDNES.cz.

"Je mi 41 let. Poslední rok byla samá zranění. Ani mi to moc nešlo a nebyl jsem moc přínosem. A jít někam jinam a domlouvat se? Přehodnotil jsem, že už je asi čas," uvedl Kadlec, který více nechtěl konec své hokejové kariéry rozebírat. "Skončil jsem," řekl.

Odchovanec pražské Slavie spojil drtivou většinu své kariéry s klubem z Edenu, se kterým získal i oba tituly. Ve Slavii hrál až do roku 2014, kdy odešel do Plzně. O rok později Pražané z nejvyšší soutěže sestoupili. Na západě Čech Kadlec odehrál čtyři sezony, v té poslední byl kapitánem týmu. V minulém ročníku však v extralize odehrál včetně play off jen 35 utkání.

Kadlec absolvoval i 49 zápasů v národním týmu. V roce 2003 se představil na mistrovství světa ve Finsku, na kterém čeští hokejisté skončili čtvrtí.