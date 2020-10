Extraligové kluby chtějí povolení zápasů, řeší tréninky bez ledu

Praha - Kluby hokejové extraligy požádají ministra zdravotnictví Romana Prymulu otevřeným dopisem o povolení tréninku v halách a chtějí dosáhnout i obnovení soutěže. Na dnešní mimořádné valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje prostřednictvím videokonference potvrdila přerušení extraligy, které si vyžádala vládní opatření proti šíření koronaviru. Do 25. října jsou v zemi zakázány všechny soutěže a nesmí se sportovat ve vnitřních prostorách.

"Tipsport extraliga chce pokračovat a fanouškům být nablízku alespoň prostřednictvím televizních obrazovek při stávajících diváckých omezeních," uvedli zástupci APK LH.

"V případě, že by opatření zastavit profesionální soutěže mělo být prodlouženo, je sezona Tipsport extraligy zásadním způsobem ohrožena z termínových důvodů, které se ještě více promítnou do ekonomického hlediska ztrát z neodehraných utkání," napsaly kluby v prohlášení.

Naposledy se hrála extraliga v neděli, kdy se utkaly Litvínov se Spartou a Kometa Brno s Českými Budějovicemi. Dosud se stihlo odehrát jen 29 utkání, přičemž od začátku se soutěž konala s omezenou diváckou kapacitou a všech pět utkání v minulém týdnu už se muselo hrát bez fanoušků na tribunách.

Hokejové kluby řeší, jak trénovat bez ledu

Po zastavení soutěží a zákazu sportování ve vnitřních prostorách se hokejisté v Česku vracejí v rozehrané sezoně k "letní" suché přípravě. Řada klubů ale ještě zvažuje, jak s novou situací naložit. Například hráči extraligového Brna, Českých Budějovic či Litvínova dostali dnes po nedělních zápasech volno. Sparta zase zvažuje, že by trénovala na nekrytém kluzišti.

Kometa se již rozhodla, jaký model přípravy zvolí, ale zveřejnit své plány nechce. "Tréninkový plán je připraven, ale napřed s ním seznámíme hráče," řekl ČTK asistent trenéra Kamil Pokorný.

V neděli hrála i Sparta, jejíž hráči se nyní budou celý týden připravovat sami podle individuálních plánů. "Co bude dále, se uvidí," řekl ČTK tiskový mluvčí Marek Táborský. Pražané zvažují, že by začali po skupinách trénovat na nekrytém kluzišti v Dobříši. "Je to v jednání. Hledáme možnost, abychom hráče dostali do aspoň nějakého tréninku," uvedl trenér Miloslav Hořava po výhře na ledě Litvínova.

Čas na rozhodnutí mají v Hradci Králové, Zlíně nebo Olomouci. Všechny tyto týmy jsou totiž v současnosti v karanténě. "Celou přípravu v těchto bojových podmínkách má na starosti kondiční trenér Michal Tvrdík, jelikož trenéři a většina hráčů mají ještě do tohoto pátku karanténu," uvedl generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček na klubovém webu.

"U nás bude kvůli tomu začátek tréninkového procesu pozvolnější," řekl ČTK marketingový manažer Zlína Libor Kožík. Berani stejně jako Liberec z ekonomických důvodů rozpustili led na tréninkových plochách.

Hokejisté Pardubic, Třince nebo Mladé Boleslavi ukončili karanténu v minulém týdnu. Ještě v neděli si užili trénink na ledě a nyní se připravují na suchu. "Hledáme cesty, jak vyhovět nařízením a zároveň se připravovat venku s ohledem na počasí i opatření," uvedl Lukáš Zitka z PR oddělení Dynama.

Podobně postupují i ve Vítkovicích nebo v Karlových Varech. "Musíme nastalou situaci brát, jaká je. Minimálně dva týdny se budeme připravovat v rámci povolených pravidel. Odpadají tréninky na ledě, v posilovně, v tělocvičně, atletické hale. Trénovat budeme venku a samozřejmě i s podmínkou, že hráči nebudou využívat sprchy a další zařízení kabiny," uvedl trenér Vítkovic Mojmír Trličík na klubovém webu.

Všichni doufají, že bude příznivé počasí. "Snad nám bude přát. Ještě před touto pauzou jsme byli deset dní v karanténě, kdy vlastně hráči nemohli trénovat vůbec. Teď jsme byli týden v přípravě, abychom se zase na čtrnáct dní neviděli a nechali to na hráčích, nám nepřišlo jako ideální řešení. Budeme se tedy snažit ten program nějak zorganizovat podle možností, které budeme mít," řekl trenér Energie Tomáš Mariška.

Stop stav kvůli šíření koronaviru platí zatím do 25. října. Extraligové kluby se dnes dohodly, že se pokusí získat od ministra zdravotnictví Romana Prymuly svolení k tréninku v halách i obnovení soutěže.