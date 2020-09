Extraliga začne za týden, první liga už v sobotu

Praha - Nový ročník hokejové extraligy začne podle původního plánu ve čtvrtek 17. září, a to předehrávkami 1. kola Vítkovice - Litvínov a České Budějovice - Hradec Králové. Start soutěže i přes opatření kvůli šíření nemoci covid-19 dnes potvrdil výkonný výbor českého svazu (ČSLH). Oznámil také, že udělil licenci všem čtrnácti účastníkům.

Výkonný výbor potvrdil, že zápasy základní části, které kvůli karanténním opatřením nebudou odehrány podle rozpisu, se musí uskutečnit do čtyřiceti dnů. "Jinak budou považovány za nesehrané a o výsledku rozhodne sportovně-technická komise ČSLH," uvedl v tiskové zprávě mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Pokud některé z mužstev nesehraje všechna utkání, v konečné tabulce mu bude započítán průměrný bodový zisk. Podmínkou postupu do play off je, že klub odehraje v základní části alespoň padesát procent zápasů.

Ve vyřazovací části budou zápasy, které nebude možné kvůli karanténním opatřením sehrát, skončí kontumací. "Pokud by se opatření týkala obou mužstev, může být série rozhodnutím sportovně-technické komise ČSLH zkrácena. V případě, že by play off nemohlo být dohráno vůbec, nárok na titul získá mužstvo, které dosáhlo nejlepšího umístění v základní části a ke dni ukončení soutěže nebylo vyřazeno z play off," doplnil Zikmund.

Extraligu v základní části přeruší tři reprezentační přestávky - v listopadu, prosinci a únoru. V plánu jsou v té době turnaje Euro Hockey Tour - Karjala ve Finsku (5. až 8. listopadu), Channel One Cup v Rusku (17. až 20. prosince) a Švédské hry (11. až 14. února). O podobě reprezentačního kalendáře se ale bude kvůli aktuálním opatřením teprve jednat.

Základní část vyvrcholí 52. kolem v neděli 7. března, její vítěz získá Pohár prezidenta Českého hokeje. Předkolo play off pro sedmý až desátý tým se bude hrát na tři vítězné duely, čtvrtfinále, semifinále i finále na čtyři. Nový mistr bude korunován nejdříve ve čtvrtek 22. dubna a nejpozději v pátek 30. dubna.

Soutěž je v této sezoně nesestupová a právo postupu do ní získá vítěz první ligy. Ta se rozšířila nakonec na 18 účastníků. Hrát v ní bude každý s každým tříkolově (51 kol) a rovněž se nebude sestupovat.

Čtyři nejlepší týmy po základní části postoupí přímo do play off a mužstva na 5. až 12. místě budou hrát předkolo. V něm bude třeba vyhrát tři zápasy, od čtvrtfinále se bude hrát na čtyři vítězství. Pro ostatní týmy po základní části soutěž skončí.

Kvůli karanténě museli hokejisté Ústí nad Lanem odložit start sezony na ledě Slavie ze soboty na pondělí. K odkladu došlo také kvůli nákaze v týmech Kadaně, Vrchlabí, Frýdku-Místku a Přerova. První liga tak zahájí sezonu v sobotu celkem šesti zápasy, z nichž pět je z úvodního dějství a v předehrávce 32. kola se utkají Litoměřice s Třebíčí.