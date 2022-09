Extraliga volejbalistů bude třináctičlenná, titul obhajuje Karlovarsko

Ilustrační foto - Finále play off volejbalové extraligy mužů - 5. zápas: VK ČEZ Karlovarsko - VK Lvi Praha, 9. května 2022 v Karlových Varech

Ilustrační foto - Finále play off volejbalové extraligy mužů - 5. zápas: VK ČEZ Karlovarsko - VK Lvi Praha, 9. května 2022 v Karlových Varech ČTK/Kubeš Slavomír

Praha - Extraliga volejbalistů, která začne v sobotu, bude v této sezoně třináctičlenná. Po koronavirových omezeních se dva roky nesestupovalo a mezi elitu se po třech letech vrátily Benátky nad Jizerou, které v minulé sezoně vyhrály první ligu. Tentokrát budou na konci ročníku dva nejhorší týmy hájit extraligovou příslušnost v baráži. Titul bude obhajovat Karlovarsko.

To ukázalo formu pondělním triumfem v Superpoháru proti vítězům Českého poháru Českým Budějovicím. Ze zahraničních posil se v tomto utkání v dobrých barvách ukázali zejména estonský smečař Martti Juhkami a polský univerzál Kewin Sasak. Teprve týden před tímto utkáním se s nimi mohl sehrávat nahrávač Wessel Keemink, který byl s nizozemskou reprezentací na mistrovství světa.

"Očekávám, že bude malinko trvat, než se sehrajeme. Čeká nás několik zápasů v rychlém sledu za sebou, ale jak se říká, zápas je nejlepší trénink," uvedl ještě před Superpohárem trenér Karlovarska i české reprezentace Jiří Novák.

Maximální ambice mají po loňském stříbru také Lvi Praha. Ti získali z Českých Budějovic kanadského univerzála Caseyho Schoutena a budou mít novou herní tvář s rukopisem argentinského kouče Juana Manuela Barrila.

"Cíle jsou nejvyšší - být lepší než minulý rok, ať už se jedná o českou ligu nebo Český pohár. Ale ten cíl je strašně daleko. Začal bych tím, abychom byli v první čtyřce a uvidíme, jak se to bude vyvíjet," uvedl na středeční tiskové konferenci kapitán Lvů Jakub Janouch.

Do české špičky tradičně patří liberecká Dukla, která ale v minulém ročníku vypadla už ve čtvrtfinále. Po tomto neúspěchu na severu Čech vyměnili trenéra, tým převzal Martin Demar, a angažovali zkušeného nahrávače Lukáše Ticháčka.

Slovenský smečař pražských Lvů Tomáš Kriško očekává, že o extraligovou špičku bude usilovat pět až šest týmů. "Dukla posílila a bude se chtít vrátit. Karlovarsko má silný tým, silné zázemí. České Budějovice jsou stálice českého volejbalu. Do toho zapadáme my, neskromně říkám. Do té čtyřky se může některý z týmů zamíchat. Překvapit může Kladno, Odolena Voda," řekl.

Janouch litoval, že neuvedl žádný z moravských klubů. "Já jsem zvědavý i na Brno. Změnilo nahrávače, mají se tam prosazovat mladí hráči," poznamenal nahrávač Lvů.

Zatímco mužská nejvyšší soutěž už začíná, ta ženská odstartuje přibližně za měsíc. Čeká na skončení mistrovství světa, kterého se české volejbalistky po dvanácti letech účastní.