Extraliga uhradí chomutovské dluhy skrze bankovní záruku

Praha - Vedení hokejové extraligy dalo pokyn bance k uhrazení dluhů, které má chomutovský klub vůči hráčům a trenérům. Posloužit k tomu má bankovní záruka ve výši tří milionů korun, kterou musel každý z účastníků nejvyšší soutěže složit před vstupem do sezony. Částka však nepokryje všechny závazky; plně nebo zčásti bude díky ní vyhověno 13 žádostem z 23, jež vedení extraligy obdrželo.

Přehled žádostí, kterým bylo možné vyhovět, zaslal následně ředitel soutěže Josef Řezníček chomutovskému klubu a České asociaci hokejistů (CAIHP). "Pořadí, v jakém byly žádosti vyřízeny, bylo dáno chronologicky podle termínu doručení a tyto žádosti budou následně uspokojeny v rozsahu, v jakém splňovaly předepsané náležitosti a vyhovovaly zákonům," uvedl svaz v tiskové zprávě s tím, že s ohledem na ochranu osobních údajů nelze sdělovat podrobnosti.

Již v průběhu uplynulé sezony, která pro Severočechy skončila sestupem, vyřizovalo vedení extraligy 12 dalších pohledávek hráčů Chomutova. Klub ale vždy zareagoval na Řezníčkovu výzvu a dluh vyrovnal. Nebylo tak třeba sáhnout na třímilionovou bankovní garanci.

"Se žádostí se mohou kdykoli během sezony obrátit na vedení Tipsport extraligy hráči a trenéři, kteří mají za klubem pohledávku s prodlením splatnosti delším než 30 dní. Ředitel Tipsport extraligy následně vyzve klub, aby se k žádosti v patnáctidenní lhůtě písemně vyjádřil, a žádost nechá podrobit právnímu rozboru, zda splňuje požadované náležitosti," připomněl svaz.

"Ve všech dvanácti případech zareagoval klub na výzvu a na jejím základě dluh do 15 dnů uhradil. Ani v jednom případě tak nemuselo dojít k tomu, že by se muselo sáhnout na onu třímilionovou bankovní záruku. Pokud by to tak bylo, klub by ji musel do určité doby zase dorovnat zpět do původní výše," řekl ČTK tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

"Pokud by stejně postupovali i další hráči, jejich agenti nebo hráčská asociace, problém by nenabral takových rozměrů, případně by vůbec nevznikl," doplnil svaz.

Chomutov sužují finanční problémy dlouhodobě a poukázalo na ně již několik hráčů. Někteří v poslední době promluvili na toto téma veřejně, obránce Juraj Valach byl navíc konkrétnější ohledně částky. "Připravili mého nemocného syna o téměř jeden milion korun," uvedl na sociální síti Valach, jehož manželka v roce 2016 zemřela po předčasném porodu. Dvojčata sice lékaři zachránili, ale syn utrpěl poškození mozku.

Přes přetrvávající problémy a nejasnosti ohledně možného nového majitele Chomutov podal pro nadcházející ročník přihlášku do první ligy. "V současné době probíhá licenční řízení, jehož součástí je - stejně jako u všech dalších účastníků soutěže - povinnost, aby nejpozději do 20. června 2019 předložil vedení soutěže situační zprávu s přehledem všech dluhů vůči hokejovým subjektům," připomněl svaz.

Nejpozději do konce července pak musí klub doložit uhrazení všech těchto závazků splatných před 1. srpnem 2019. Nesplnění uvedených povinností, případně uvedení nepravdivých či neúplných údajů může vést k vyloučení klubu ze soutěže.