Extraliga se rozjede naplno, obhájce titulu Třinec přivítá České Budějovice

Praha - Po středeční předehrávce Karlových Varů s Brnem se v pátek naplno rozjede 1. kolem nová sezona hokejové extraligy. Obhájce titulu Třinec přivítá doma poslední tým minulé sezony České Budějovice. Duelem "těžkých vah" bude souboj Liberce s Hradcem Králové, týmy s velkými ambicemi se potkají i v Pardubicích, kde se představí Plzeň. Při lichém počtu 15 účastníků má volno Sparta, která vstoupí do soutěže až v úterý ve 3. kole.

Oceláři nastoupí cestu za zlatým hattrickem domácím utkáním proti Českým Budějovicím. Přestože Motor hodně posílil, favoritem je Třinec. "Chceme zabrat hned ze startu sezony. Stojí proti nám kvalitní soupeř, ale chceme vyhrát," řekl trenér Václav Varaďa, který má kromě zraněného Kurovského k dispozici celý tým.

Jihočeši by po příchodu řady zkušených posil v čele s útočníkem Milanem Gulašem rádi hráli výraznější roli, než tomu bylo v minulé nesestupové sezoně. Extraligová premiéra v roli hlavního kouče čeká trenéra Jaroslava Modrého. "Jdeme do sezony s velkou pokorou,“ uvedl Modrý. "Musíme chytnout začátek. To bude hrozně důležité. Hrát poklidně, vybudovat sebedůvěru v týmu a být psychicky odolní," zdůraznil Gulaš.

Finalista minulé sezony Liberec pomýšlí opět vysoko. "Cílem je vyhrát každé utkání a hrát v sezoně co nejlépe. Myslím si, že každý tým vstupuje do sezony s tím, že chce vyhrát a mít nějaký úspěch. Vlčáků je tam spousta a myslím si, že letos jich je více než obvykle. Nebude to jednoduchá soutěž," řekl trenér Patrik Augusta.

Nového trenéra má podobně jako Motor také Hradec Králové, i když jde o známou tvář, neboť po roce vlády Vladimíra Růžičky se na střídačku vrátil Tomáš Martinec. "Spousta hráčů je tu jiných, tým se za dva roky hodně obměnil. Věřím však našemu systému, týmu a tomu, že se budeme postupně zlepšovat. Věřím, že s naším organizovaným hokejem můžeme pomýšlet na úspěch," prohlásil Martinec.

O návrat na výsluní po delší odmlce chtějí usilovat Pardubice. Sílu Dynama prověří hned úvodní kola. V pátek Pardubičtí přivítají Plzeň, v neděli se představí v Mladé Boleslavi a v úterý hostí Spartu. "V přípravě jsme mohli vyzkoušet různé styly hry, různé formace. Ze začátku nás teď ale čekají těžcí soupeři, kteří budou kvalitou ještě o něco výše. Věřím, že kluci moc dobře ví, že nás čeká úplně jiná práce, než byla v té přípravě," uvedl trenér Richard Král.

Novou trenérskou dvojici na plzeňské střídačce vytvořili Václav Baďouček a Miloš Říha mladší, jenž v minulosti právě v Pardubicích působil. "Pro mě je to specifické a měl jsem to nějak v kostech, že to tak bude a chytneme je na začátku. Těším se na ten zápas hodně," řekl Říha s tím, že chystá vypsat týmu speciální motivaci na úspěch. "Něco tam budu muset klukům něco hodit, to k tomu patří," dodal.

Kladno muselo vzít při pokračující rekonstrukci domácí haly zavděk azylem v Chomutově. Přes zranění v přípravě je ve hře start hrajícího majitele Jaromíra Jágra. Devětačtyřicetiletá legenda ve středu i dnes trénovala s mužstvem. "Zatím ale nevím, jestli zítra nastoupím," řekl dnes ČTK Jágr.

Hodně náročný start sezony čeká Vítkovice: prvních šest kol musejí kvůli kolizím akcí v hale odehrát venku. "Bereme to jako realitu a na nic se nebudeme vymlouvat. Může to být i výhoda, že na nás nebude takový tlak ze strany fanoušků. I venku musíme udělat nějaké body," prohlásil trenér Miloš Holaň před úvodním utkáním.

Olomouc v premiéře hostí Mladou Boleslav, ale více než na soupeře je zrak fanoušků upřen na premiéru slavné posily Davida Krejčího z Bostonu. "K Davidovi jsme vybrali Honzu Káňu a Lukáše Kucseru a doufáme, že vytvoří kompaktní trojici. Potřebujeme je vidět v zápase," řekl trenér Zdeněk Moták.

Mladá Boleslav má za cíl hrát znovu nahoře. "Chtěli bychom navázat na minulou sezonu, a když to jen trochu půjde, třeba ji i vylepšit a posunout se ještě výš," prohlásil trenér Pavel Patera.

Zapomenout na nepovedený minulý ročník chtějí ve Zlíně. "Máte vždy nejvyšší cíle a dobrý vstup do soutěže nám k tomu může pomoci. Na úvod hrajeme z pěti zápasů hned čtyřikrát na domácím ledě, což je velmi přívětivý los," řekl hlavní trenér Robert Svoboda, jehož svěřence čeká na úvod Litvínov.

Co napravovat má ale i tým Severočechů. "Obměna kádru byla značná. Myslím si ale, že jsme to poskládali slušně. Příprava nám ukázala, na čem musíme ještě pracovat," řekl trenér Vladimír Országh.