Extraliga se i při omezené návštěvnosti bude hrát dál, shodly se kluby

Praha - Hokejová extraliga pokračuje přes omezení návštěvnosti kvůli covidu podle původního rozpisu. Během dnešní koordinační schůzky se na tom dohodlo vedení soutěže zastoupené ředitelem extraligy Josefem Řezníčkem s představenstvem Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH). Svaz o tom informoval v tiskové zprávě.

Předmětem jednání byl zejména další postup po zavedení nových vládních protiepidemických opatření, na základě nichž je od dnešního večera omezena maximální návštěvnost na sportovních zápasech na tisíc diváků, ale i další povinnosti stanovené pro pořadatele akcí.

"Vedení soutěže se s představenstvem APK LH dohodlo, že soutěž pokračuje podle schváleného rozpisu. Účast diváků a prokazování bezinfekčnosti účastníků se řídí platnými nařízeními vlády. Využití kvóty pro účast diváků, tj. způsob distribuce vstupenek, je v pravomoci pořádajícího klubu," stojí v tiskové zprávě.

Vrcholní představitelé extraligových klubů řešili aktuální situaci již ve čtvrtek pozdě do noci, neboť nejvyšší domácí soutěž pokračuje dnes pěti zápasy 26. kola. "Komunikovali jsme s ministerstvem zdravotnictví a od šesti (večer) může být na stadionech pouze tisíc diváků," uvedl ředitel soutěže s tím, že proto předpokládá, že omezení kapacity se týká i utkání, která začnou v 17:30.

Karlovy Vary přitom ve čtvrtek avizovaly, že plánují umožnit přístup do arény fanouškům v neomezeném počtu, pokud splní podmínky očkování nebo prodělání nemoci covid-19 v předešlých 180 dnech.

Přestože pro kluby bude nucené omezení návštěvnosti znamenat další ztráty v příjmech ze vstupného, Řezníček již před schůzkou uvedl, že neočekává přerušení extraligy. "Nemyslím si ale, že je to úplně nejlepší výchozí bod. Necháme to ale na klubech. Jsou to ekonomické subjekty a zasahuje se do jejich ekonomiky," řekl Řezníček.

Až v pondělí bude podle všeho jasný další postup organizátorů utkání pod širým nebem, naplánovaných na druhý prosincový týden ve Špindlerově Mlýně. "Uvědomujeme si, jaká je situace. Musíme všechna vládní opatření dodržet, s tím se nedá nic dělat," uvedla spolumajitelka pořádající agentury Eniva Andrea Bársony pro iSport.cz. Další informace zveřejní zkraje týdne v tiskové zprávě, původně plánovaná tisková konference byla dnes v reakci na události posledních dnů zrušena.

Speciální aréna na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru už je postavená. Na D+D Real Winter Hockey Games se měly podle původního plánu odehrát dva extraligové zápasy, utkání juniorských týmů, zástupců univerzitního hokeje, ženského hokeje, první ligy, parahokejistů Česka a Slovenska nebo česko-slovenských legend. Akce se měla původně konat loni, s ohledem na pandemická opatření ale musela být přeložena na letošek.