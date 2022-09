Extraliga odstartuje naplno, obhájce titulu Třinec prověří České Budějovice

Praha - Šesti zápasy úvodního kola se v pátek naplno rozběhne nová sezona hokejové extraligy. V roli šampiona z posledních tří dohraných ročníků do ní vstoupí Třinec, který před svými diváky vyzve České Budějovice. Do domácí arény se vrací Kladno, jež přivítá jednoho ze dvou hlavních favoritů na titul Pardubice. Tím druhým je Sparta, která se představí v Mladé Boleslavi.

"Příprava splnila naše očekávání, vyzkoušeli jsme si určité varianty. Možná by nám prospělo trošku méně zranění, ale na start sezony jsme připraveni," ujistil třinecký kouč Zdeněk Moták, jehož čeká na třinecké střídačce, kde nahradil Václava Varaďu, soutěžní premiéra.

Kapitán Petr Vrána ujistil, že tým lační po dalších výhrách a nehrozí mu přesycení úspěchy. "Nemyslím si, že by někdo seděl dole v kabině s tím, že už ligu vyhrál třikrát, tak to stačí. Jdeme do sezony se stejným nastavením jako posledně. A jestli by to někdo mezi námi hráči měl nastavené jinak, nemělo by cenu, aby v Třinci vůbec hrál," prohlásil Vrána.

Motor shodou okolností vstupoval pod Javorovým do nové sezony už loni v 1. kole. A prohrál 0:4. "Moc se těšíme a vím, že kluci jsou připraveni. Ročník je třeba nastartovat, budeme si od prvního střídání budovat tým. Je třeba si věřit. Věřit ve vlastní schopnosti, ve spoluhráče. Dělat si svou práci a mít z toho radost. Třinec je pořád velice kvalitním mužstvem s velkými ambicemi, pro nás je to velký test," uvedl trenér Jihočechů Jaroslav Modrý.

Kladno bude hrát při návratu na zrekonstruovaný domácí stadion před vyprodanými tribunami. V pozici největšího outsidera vyzve favorizované Pardubice. "Nemám sociální média, nekoukám se na televizi, nečtu zprávy. Jasně, něco se ke mně donese, tohle zrovna ano, ale co jiného může být pro tým lepší motivace?" reagoval na přisouzenou roli otloukánka ligy v rozhovoru pro Kladenský deník Otakar Vejvoda mladší, jehož čeká extraligová premiéra v roli hlavního kouče.

"Je to první zápas a čeká nás venku, což je podle mého názoru výhoda, než když mužstvo začíná doma, kde je na něj větší tlak. Máme daný systém pro defenzivu i ofenzivu a jde mi jen o to, abychom byli disciplinovaní, nenechali se moc vylučovat a nedali tak soupeři moc přesilovek, což je takový základ. A potom, abychom začali naplňovat hru do toho systému, protože to bude celosezonní práce. Na něčem jsme v přípravném období pracovali, teď bych byl rád, abychom se tím prezentovali," přál si nový šéf pardubické střídačky Radim Rulík.

V Mladé Boleslavi se představí Sparta, kterou z pozice hlavního kouče povede Pavel Patera, jenž až do minulé sezony působil ve středočeském klubu. "Z toho pohledu na to ale nikdo nekouká. První zápas v jakémkoliv sportu a jakékoliv soutěži s sebou přináší napětí pro všechny. Každý se tak bude soustředit na sebe, aby zápas zvládnul," řekl Radim Vrbata, sportovní manažer Bruslařů, které nově vede jako hlavní kouč Ladislav Čihák.

Sparta touží udělat i poslední krok na vrchol, který ve finále play off nezvládla. "Chceme hrát poctivý hokej, u kterého budou fanoušci vědět, že každý hráč odevzdal na ledě maximum. Věřím, že když se nám to podaří, máme dostatečnou kvalitu, abychom vyhrávali. Musíme ale začít od maximálního přístupu každého jednotlivce," zdůraznil asistent trenéra Patrik Martinec. "Když budeme hrát poctivě ve všech pásmech, kvalita se projeví. Když nebudeme poctiví, zápasy budou jako na houpačce, což samozřejmě nechceme," doplnil Patera.

Vítěz základní části minulé sezony Hradec Králové vyzve v souboji týmů, které mají rovněž nejvyšší ambice, Liberec. "Obhajujeme Prezidentský pohár, což je samozřejmě výzva. Ale není to to nejdůležitější. Tím je reparát v play off. Věřím, že se kluci poperou o semifinále," uvedl prezident východočeského klubu Miroslav Schön.

V dresu Bílých Tygrů bude pozornost upřena hlavně na útočníka Michaela Frolíka, jenž se v extralize představí po téměř deseti letech. "Čeká nás nová sezona s novým týmem, do které vstupujeme s pokorou, ale s myšlenkou, že známe naši sílu. Chtěl bych, abychom měli lepší přesilovku než v minulé sezoně. A trošku více ofenzivy, více gólů," prohlásil trenér Patrik Augusta.

Litvínov po povedené přípravě prověří Vítkovice. "Mají velice dobře složené mužstvo a je to vidět i na výsledcích přípravných utkání. Musíme se na pátek dobře připravit, ale v extralize si nevyberete. Všechna mužstva jsou velice kvalitní a nemá cenu moc koukat na to, kdo vás zrovna čeká," řekl trenér Vladimír Růžička. K dispozici bude mít už i uzdraveného Estephana po zranění z Liberce. "Měl řeznou ránu na krku, tak jsme ho nechali v klidu, ale už bude připravený," přiblížil Růžička.

"Byli jsme dlouho bez zápasu, ale od začátku týdne jsme trénovali a dolaďovali některé věci ohledně systému, přesilovek a oslabení, takže jsme připraveni. Jedeme na dalekou štaci, ale jedeme tam s cílem uspět. Je to začátek soutěže a jedeme se porvat o co nejlepší výsledek. Chceme dobře odstartovat sezonu, ale to určitě říkají všichni trenéři," uvedl pro klubový web kouč Ostravanů Miloš Holaň.

Plzeň se chystá na Olomouc. "Příprava splnila, co jsme chtěli. Začátek nebyl vůbec dobrý, což ale šlo ruku v ruce s tím, že kádr prošel velikou obměnou. Časem se ale začaly objevovat věci, které chceme. Výsledkově i herně se poté záměr začal naplňovat a věřím, že to přeneseme i do soutěže a budeme nepříjemní pro jakýkoliv tým," uvedl trenér Václav Baďouček.

"Každý soupeř je těžký, určitě na nás budou chtít skočit v domácím prostředí. Musíme se pořádně připravit a já věřím, že budeme úspěšní," řekl zkušený obránce a zároveň kapitán Hanáků Jiří Ondrušek.

Statistické údaje před pátečními zápasy 1. kola hokejové Tipsport extraligy: HC Oceláři Třinec - HC Motor České Budějovice Začátek: 17:00 (O2 TV Sport). Bilance výsledků v přípravě (včetně Ligy mistrů): Třinec: 8 zápasů - 3 výhry - 3 prohry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 2 prohry v základní hrací době. České Budějovice: 9 zápasů - 4 výhry - 5 proher. Zajímavosti: - Mistrovský Třinec poprvé povede jako hlavní trenér Zdeněk Moták. - Útočník Daniel Voženílek před sezonou přestoupil z Českých Budějovic do Třince. - Třinec v přípravě prohrál poslední tři zápasy (všechny v Lize mistrů). - Třinec porazil České Budějovice doma šestkrát za sebou, čtyřikrát od roku 2020, kdy se Motor vrátil do extraligy. - V předešlé sezoně České Budějovice na ledě Třince neskórovaly. HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera Začátek: 17:30. Bilance výsledků přípravě: Litvínov: 9 zápasů - 6 výher - 1 výhra po samostatných nájezdech - 2 prohry. Vítkovice: 10 zápasů - 5 výher - 2 výhry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 3 prohry. Zajímavosti: - Litvínov čtyřikrát v přípravě neinkasoval, všechny nuly udržel brankář Šimon Zajíček. - Vítkovice v přípravě vyhrály poslední čtyři zápasy. - Litvínov v minulé sezoně bodoval ve všech čtyřech zápasech s Vítkovicemi, tři vyhrál v základní hrací době a jednou prohrál po samostatných nájezdech. - Vítkovice vyhrály v základní hrací době v Litvínově naposledy v prosinci 2016. BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha Začátek: 17:30. Bilance výsledků přípravě (včetně Ligy mistrů): Mladá Boleslav: 7 zápasů - 2 výhry - 2 výhry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 prohra po samostatných nájezdech - 2 prohry v základní hrací době. Sparta: 9 zápasů - 4 výhry - 1 výhra po samostatných nájezdech - 4 prohry. Zajímavosti: - Mladou Boleslav povede poprvé jako hlavní trenér Ladislav Čihák. - Spartu poprvé povede jako hlavní kouč Pavel Patera, který do minulé sezony působil v Mladé Boleslavi. - Útočník Tomáš Šmerha před sezonou přestoupil ze Sparty do Mladé Boleslavi, kmenovým hráčem Pražanů byl i obránce Radek Jeřábek. - Sparta v minulé sezoně vyhrála tři ze čtyř vzájemných zápasů. HC Škoda Plzeň - HC Olomouc Začátek: 17:30. Bilance výsledků přípravě: Plzeň: 8 zápasů - 3 výhry - 1 výhra po samostatných nájezdech - 1 prohra v prodloužení - 3 prohry. Olomouc: 7 zápasů - 3 výhry - 2 prohry v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 2 prohry. Zajímavosti: - Plzeň v minulé sezoně Olomouc porazila třikrát za sebou. - Útočník Pavel Musil před sezonou přestoupil z Plzně do Olomouce. - Olomoucký útočník Jan Knotek může odehrál 400. zápas v extralize. Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec Začátek: 18:00. Bilance výsledků v přípravě (včetně Ligy mistrů): Hradec Králové: 8 zápasů - 7 výher - 1 prohra. Liberec: 8 zápasů - 3 výhry - 1 prohra po samostatných nájezdech - 4 prohry. Zajímavosti: - Hradec Králové prohrál v přípravě pouze na ledě Frölundy (v Lize mistrů 2:4). - Hradec Králové hrál v přípravě pouze se zahraničními soupeři. - Hradec Králové porazil Liberec doma třikrát za sebou. - Útočník Marek Zachar před sezonou přestoupil z Liberce do Hradce Králové. - Útočník Kelly Klíma může odehrát 100. zápas v extralize. Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice Začátek: 18:00. Bilance výsledků v přípravě: Kladno: 10 zápasů - 4 výhry - 1 prohra v prodloužení - 5 proher. Pardubice: 7 zápasů - 4 výhry - 1 výhra po samostatných nájezdech - 1 prohra po samostatných nájezdech - 1 prohra. Zajímavosti: - Kladno poprvé povede jako hlavní kouč Otakar Vejvoda. - Kladno se po roce vrací na svůj zrekonstruovaný stadion, zápas je vyprodaný. - Pardubice poprvé povede jako hlavní kouč Radim Rulík. - Pardubice v přípravě prohrály v základní hrací době jen s Mladou Boleslaví (0:1). - Pardubice v přípravě třikrát udržely čisté konto (dvě nuly vychytal Roman Will, jednu Milan Klouček). - Pardubice v minulé sezoně vyhrály tři ze čtyř vzájemných zápasů s Kladnem, vždy po prodloužení nebo na samostatné nájezdy.