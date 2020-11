Extraliga nabídne souboje vedoucího kvarteta

Praha - Kompletní čtrnáctka pelotonu hokejové extraligy půjde díky sedmi dohrávkám v úterý znovu do akce. Ve hře budou nejvyšší pozice tabulky. Třetí Sparta přivítá vedoucí Plzeň, na niž ztrácí pouhý bod. Na stejný zisk jako Pražané doposud dosáhl druhý Třinec, který čeká bitva na ledě Hradce Králové. Čtvrtí Východočeši mají na lídra jen dvoubodové manko. Sérii pěti zápasů se stoprocentním ziskem se pokusí prodloužit na ledě Mladé Boleslavi hráči pátých Karlových Varů.

Sparta bude v dohrávce 14. kola hájit výbornou domácí bilanci. Za čtyři zápasy v O2 areně nepřenechali Pražané soupeřům ani bod a mají z nich skóre 20:2. "Jsme rádi, že můžeme být znovu v domácím prostředí. Hodiny strávené v autobuse nikoho nebaví. Chceme znovu uspět a načít tak novou úspěšnou sérii," uvedl útočník Jan Buchtele.

Náskok Plzně v čele se ztenčil po dvou posledních zápasech, v nichž vyšli hokejisté Škody naprázdno. "Pokud mám koukat na náš tým, rozhodně chci zlepšení pohybu a hry s pukem. Sparta je velmi kvalitní tým, takže si myslím, že pokud zlepšíme aspekty, které jsem jmenoval, tak by to mohlo být dobré utkání," uvedl na klubovém webu kouč Ladislav Čihák. "Úplným základem bude, abychom se Spartě vyrovnali v nasazení, předčit je v bojovnosti a bruslení," doplnil útočník Petr Straka.

Mladá Boleslav dosáhla za uplynulá tři vystoupení v domácí aréně jen na dva body z devíti možných. "Musíme hrát celých šedesát minut a ne jen půlku zápasu," nabídl recept na zlepšení nelichotivé bilance útočník Ondřej Najman.

Karlovarští půjdou do dohrávky 14. kola v dobrém rozpoložení. Při pěti výhrách ani jednou neinkasovali více než dvě branky. Brankář Filip Novotný za poslední dva starty uhájil vždy nulu. "Kluci mi hodně pomáhají. Je to celé týmová práce, teď hrajeme fakt do obrany. Rozhodují vždy jeden dva góly. Pokud takto budeme hrát dál, tak můžeme hrát a dělat body s každým," prohlásil Novotný.

Dohrávkou 14. kola bude i duel Pardubic a Liberce. Dynamo pod novým trenérským týmem v čele s Richardem Králem začalo velkolepým obratem proti Třinci. S do neděle neporaženými Oceláři prohrávali Východočeši po dvou třetinách už 3:6, ale uspěli v prodloužení.

"Budeme věřit, že výhra 7:6 po takovém obratu týmu výrazně pomůže. Musíme ale hráče také krotit, abychom nepropadli euforii," zdůraznil Král, který nahradil odvolaného Milana Razýma. "Největší zlom je v tom, že chceme hrát výrazně aktivnější hokej než doposud," dodal Král.

Bílí Tygři po dvou porážkách zvládli minule nájezdy v Českých Budějovicích, ale potřetí za sebou nedali v základní době více než dva góly. "My se trápíme s koncovkou už delší dobu, nadřeme se na každý gól," přiznal kouč Patrik Augusta.

Dohrávka 9. kola nabídne souboj "těžkých vah" Hradce Králové a Třince. "Už od letního poháru víme, že Třinec má výborný tým a musíme být dobře připravení. Mají hodně vyrovnané pětky, kvalitní přesilovky, hrají dobře, ale i my teď hrajeme dobře a budeme chtít tady ty body nechat," zdůraznil útočník Jakub Sklenář.

Oceláři poprvé v sezoně zakusili hořkost porážky, i když z Pardubic si odvezli alespoň bod. Bilanci si v úterý pokusí vylepšit jen o pár kilometrů vedle v Hradci Králové, od nějž v minulé sezoně inkasovali ze hry pouze gól a slavili tři jasné výhry ze čtyř utkání. Třinec prozatím procentuálně vévodí klíčovým statistikám a je nejlepším celkem ligy, co se týče bodů i vstřelených gólů.

Kometa hostí v dohrávce 5. kola Vítkovice a ráda by navázala na první polovinu utkání se Zlínem. "Dařily se nám přesilovky, to byl základ úspěchu," připomněl kapitán Martin Zaťovič. Tým si také dnes u videa rozebral chyby, které zapříčinily ztrátu jasného náskoku a komplikace se ziskem bodů proti Zlínu. "Celkově se ale naše hra zvedá, to je pozitivum," podotkl Zaťovič.

Vítkovice se v neděli rehabilitovaly za ostudný páteční výprask 0:7 od nováčka soutěže, kterým vyrovnaly svůj 17 let starý historický rekord. Na výhru v Boleslavi se pokusí navázat v Brně, s nímž mají čerstvou zkušenost z nedávno prohospodařeného zápasu na domácím ledě.

"Moc dobře víme, kde Kometa zlomila zápas s námi, bylo to v přesilových hrách, kde je její síla. To potvrdila i v neděli proti Zlínu, kdy opět přesilové hry byly tím klíčovým momentem, ve kterém rozhodla o své výhře," zdůraznil vítkovický kouč Mojmír Trličík, který dlouhodobě postrádá zraněného Irgla.

Litvínov změří v dohrávce 6. kola síly s Olomoucí. Už pětkrát za sebou dali Severočeši v základní době jediný gól, přesto za tuto dobu dosáhli na šest bodů. "Pořád nejsme v prostoru, kde bychom měli být, tedy před brankářem," všiml si kouč Vladimír Országh.

Hanáci po vybojovaném triumfu nad Spartou stejnému soupeři v neděli vysoko podlehli a jako kdyby znovu zabředli do předchozích potíží. "Musíme se zlepšit ve všech ohledech," řekl trenér Zdeněk Moták. Kamenem úrazu je hlavně koncovka; pouze v jediném z osmi posledních kol se Olomoučtí dostali na víc než dva vstřelené góly v zápase. Hůř už je na tom jen právě Litvínov: nastoupí proti sobě dva nejméně produktivní extraligové celky.

České Budějovice přivítají v dohrávce 8. kola Zlín. "Je okolo nás a tyhle týmy bychom měli porážet, pokud chceme myslet na vyšší příčky," uvedl pro klubový web útočník Daniel Voženílek.

Zlín má za sebou čtyři zápasy bez bodového zisku a stále starostí až nad hlavu. Chybí covidově bezpříznakový, ale pozitivně testovaný trenér Robert Svoboda, ale i čtyři útočníci Fryšara, Fořt, Dufek a Sebera. V Brně nedohrál Žižka, na možný trest čeká vyloučený Köhler. Nejistá je i pozice brankáře, Kašík ve dvou posledních duelech odešel předčasně na střídačku.

"Hrát budou ti, kdo mají ruce a nohy. Budějovice jsou tvrdě pracující mančaft, musímě zvednout naši psychiku, ta je dole, bez poctivého výkonu to nepůjde," řekl asistent trenéra Martin Hamrlík.

Statistické údaje před úterními zápasy Tipsport extraligy: Dohrávka 5. kola: HC Kometa Brno (9.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Peter Schneider 10 zápasů/10 bodů (7 branek + 3 asistence) - Dominik Lakatoš 10/11 (9+2). Statistiky brankářů: Lukáš Klimeš průměr 2,57 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,66 procenta, Karel Vejmelka 3,55 a 88,00 - Daniel Dolejš 2,27, 93,80 a jednou udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 3,13 a 90,37. Zajímavosti: - Kometa doma vyhrála dvakrát za sebou a celkově třikrát z pěti duelů na vlastním ledě v sezoně. - Vítkovice venku dvakrát za sebou naplno bodovaly a vyhrály mimo svůj led tři ze čtyř utkání v tomto ročníku. - Kometa se s Vítkovicemi utká znovu po devíti dnech, v neděli 15. listopadu v 18. kole vyhrála v Ostravě 3:2 po samostatných nájezdech. - Brňané bodovali v pěti z posledních šesti zápasů a z toho čtyřikrát vyhráli. - Majitel, generální manažer a hlavní trenér Komety Libor Zábranský ve středu oslaví 47. narozeniny. Dohrávka 6. kola: HC Verva Litvínov (11.) - HC Olomouc (10.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Jan Ščotka 10/6 (2+4) - Lukáš Kucsera 11/5 (3+2). Statistiky brankářů: Denis Godla 2,14, 91,95 a jednou udržel čisté konto, David Honzík 3,35 a 88,00 - Branislav Konrád 2,43 a 92,15, Jan Lukáš 5,51 a 86,05. Zajímavosti: - Verva v minulém vystoupení doma na šestý pokus poprvé v sezoně bodovala a zdolala minulý týden v úterý Zlín 1:0. - Litvínov po dvou výhrách za sebou v neděli prohrál v Hradci Králové 1:4. - Olomouc venku čtyřikrát za sebou nebodovala při skóre 4:18 a vyhrála mimo svůj led v této sezoně jediný z pěti duelů. - Hanáci prohráli sedm z posledních osmi zápasů a získali v nich jen čtyři body. - Olomouc ve vzájemných zápasech bodovala sedmkrát za sebou, z toho šestkrát naplno a jednou prohrála v prodloužení. Dohrávka 8. kola: Madeta Motor České Budějovice (14.) - PSG Berani Zlín (12.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Nejproduktivnější hráči: Pavel Pýcha 12/9 (3+6) - Antonín Honejsek 11/9 (3+6). Statistiky brankářů: Jiří Patera 1,82, 93,70 a jednou udržel čisté konto, Marek Čiliak 4,20 a 85,84 - Libor Kašík 3,00, 91,72 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 3,23 a 90,38. Zajímavosti: - Motor čeká na první domácí výhru v sezoně. V šesti zápasech v Budvar areně získal tři body. - České Budějovice bodovaly dvakrát za sebou. Po předešlé sérii deseti porážek, během které dosáhly jen na tři body, vyhrály v pátek na ledě Vítkovic 7:0 a v neděli doma podlehly Liberci 2:3 po samostatných nájezdech. - Zlín čtyřikrát v řadě nebodoval při skóre 8:18 a venku vyšel naprázdno třikrát za sebou. - České Budějovice se utkají se Zlínem poprvé od 22. února 2013, kdy Berani vyhráli na jihu Čech 4:2 a prodloužili vítěznou sérii ve vzájemných soubojích na tři zápasy. Dohrávka 9. kola: Mountfield Hradec Králové (4.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Filip Hronek 12/13 (5+8) - Martin Růžička 10/20 (5+15). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 1,75, 93,52 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,11 a 92,54 - Jakub Štěpánek 1,95 a 91,53, Josef Kořenář 3,22 a 88,06. Zajímavosti: - Mountfield dvakrát za sebou naplno bodoval a vyhrál tři z posledních čtyř zápasů. - Hradec Králové v této sezoně doma vyhrál čtyři z pěti utkání. - Oceláři po sérii devíti vítězství v neděli poprvé v ročníku prohráli a podlehli na ledě Pardubic 6:7 v prodloužení. Celkově ztratili z deseti utkání jen tři body. - Oceláři ve vzájemných zápasech v extralize čtyřikrát za sebou bodovali a z toho třikrát vyhráli. - Třinec se s Hradcem utkal na konci srpna ve čtvrtfinále Poháru Generali České pojišťovny a při cestě za triumfem po vítězství na východě Čech 7:1 doma podlehl 2:3. - Třinecký útočník David Kofroň, který nastupuje v prvoligovém Frýdku-Místku, oslaví v úterý 22. narozeniny. Dohrávky 14. kola: HC Sparta Praha (3.) - HC Škoda Plzeň (1.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:5. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Rousek 14/11 (6+5) - Milan Gulaš 13/17 (6+11). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,39, 91,50 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,25 a 89,87 - Dominik Frodl 1,97 a 92,94, Dominik Pavlát 2,00 a 94,59. Zajímavosti: - Sparta naplno bodovala ve všech čtyřech domácích zápasech v této sezoně při skóre 20:2. - Pražané bodovali v devíti z posledních deseti zápasů a z toho osmkrát vyhráli. - Plzeň uzavře v O2 areně sérii pěti zápasů venku a v posledních dvou duelech vyšla bodově naprázdno. - Indiáni celkově v sezoně vyhráli mimo svůj let pět z osmi zápasů. - Plzeň se Spartou bodovala patnáctkrát za sebou a z toho desetkrát vyhrála. Naprázdno vyšla ve vzájemných duelech naposledy 2. prosince 2016, kdy prohrála v Praze 1:2. BK Mladá Boleslav (7.) - HC Energie Karlovy Vary (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 11/10 (8+2) - David Kaše 9/8 (2+6). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,44 a 88,24, Gašper Krošelj 2,80 a 87,90 - Filip Novotný 2,00, 93,86 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Bednář 3,97 a 86,67. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála čtyři z posledních pěti zápasů, z nichž ale třikrát bodovala. - Bruslařský klub doma po úvodní třízápasové vítězné sérii prohrál třikrát za sebou, ale naprázdno vyšel jen v neděli po prohře s Vítkovicemi 2:4. - Energie vyhrála pětkrát za sebou a neztratila ani bod. Z posledních osmi zápasů prohrály Karlovy Vary jen jediný. - Mladá Boleslav porazila Karlovy Vary doma třikrát za sebou. - Lotyšský útočník Maris Bičevskis z Mladé Boleslavi může sehrát 100. zápas v české extralize. HC Dynamo Pardubice (13.) - Bílí Tygři Liberec (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:7. Nejproduktivnější hráči: Vladimír Svačina, Radoslav Tybor oba 11/7 (4+3) - Michal Birner 11/9 (3+6). Statistiky brankářů: Pavel Kantor 2,59 a 90,61, Milan Klouček 8,31 a 76,32 - Petr Kváča 1,87 a 93,18. Zajímavosti: - Pardubice v neděli při premiérové nového hlavního kouče Richarda Krále, který nahradil odvolaného Milana Razýma, zdolaly Třinec 7:6 v prodloužení. - Dynamo čeká pátý ze série šesti domácích zápasů a v pátek ještě přivítá Litvínov. - Pardubice po šňůře šesti porážek vyhrály dva z posledních tří duelů. - Liberec bodoval ve čtyřech z posledních pěti zápasů a z toho třikrát vyhrál. - Bílí Tygři venku vyhráli dvakrát za sebou. Celkově v této sezoně mimo svůj led bodovali ve čtyřech z pěti utkání a třikrát z toho vyhráli. - Liberec porazil Pardubice čtyřikrát za sebou a ztratil za tu dobu jediný bod. - Slovenský útočník Radoslav Tybor z Pardubic dnes slaví 31. narozeniny. Tabulka: 1. Plzeň 13 7 3 1 2 46:27 28 2. Třinec 10 8 1 1 0 50:26 27 3. Sparta Praha 14 8 1 1 4 50:33 27 4. Hradec Králové 12 8 1 0 3 40:24 26 5. Karlovy Vary 11 8 0 0 3 31:28 24 6. Liberec 12 5 2 2 3 32:26 21 7. Mladá Boleslav 11 4 1 2 4 33:30 16 8. Vítkovice 10 3 2 2 3 27:30 15 9. Brno 10 2 2 1 5 27:33 11 10. Olomouc 11 3 0 1 7 19:38 10 11. Litvínov 10 2 1 1 6 17:28 9 12. Zlín 11 2 1 0 8 24:37 8 13. Pardubice 11 1 2 1 7 23:44 8 14. České Budějovice 12 1 0 4 7 30:45 7