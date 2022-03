Exstarostce Čejče soud i za podvod a zpronevěru uložil 8,5 roku vězení

Brno - Krajský soud v Brně dnes uložil bývalé starostce Čejče na Hodonínsku Martě Výmolové 8,5 roku vězení, a to za zpronevěru, podvod a zneužití pravomoci úřední osoby a pokus o podvod. Obci Čejč během svého vedení způsobila škodu asi tři miliony korun a jednotlivé lidi připravila o 17 milionů korun. Vyšší část škody má exstarostka poškozeným podle soudu nahradit. Pět let žena podle rozsudku také nesmí působit v zaměstnaní, které se týká správy peněz. V jednom z bodů soud exstarostku viny zprostil. Hrozilo jí až deset let vězení. Výmolová dříve vinu popřela, dnes u soudu nebyla přítomna. Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Výmolová podle soudu jako starostka nechala na svůj účet převést různé částky, které měly putovat na obecní účet. Šlo například o 600.000 korun za prodej obecních pozemků nebo výtěžek sbírky na pomoc Troubkám po povodni ve výši 33.220 korun. "Soud nemá pochybnosti, že částka vybraná ve sbírce skončila u paní obžalované," uvedl předseda senátu Aleš Novotný. Podle obžaloby si také nechávala část invalidního důchodu určeného pro nesvéprávného člověka, jehož byla soudem stanovená opatrovnice, v tomto případě si podle obžaloby od roku 2005 do roku 2016 ponechala asi 386.000 korun.

Viny jí soud ale zprostil ohledně příspěvků vinařů, šlo o 580.000 korun na výstavbu vodovodu v jedné z ulic, které si údajně nechala. Soudce Novotný v tomto případě uvedl, že čin nejde prokázat.

Obžalovaná podle spisu přibližně od roku 2012 také přijímala od různých lidí vysoké částky s tím, že mělo jít o investice do obchodu s realitami, které nevrátila. S dalšími lidmi pak měla uzavírat smlouvu na rezervaci pozemků v Čejči jako prostředník firmy, která pozemky ale nevlastnila a s Výmolovou nespolupracovala. Také tyto peníze podle obžaloby putovaly na její účet. Zprostředkovala údajně i prodej bytu jednoho z obyvatel Čejče, který se přestěhoval do domova pro seniory, a platbu za byt přijala na svůj účet, ale rodině ji neposlala.

Obecně si podle soudu bývalá starostka žila "nad poměry" a žena peníze v tomto smyslu jednoduše využila na své potřeby.

Výmolová vinu už dříve odmítla. Obvinění ze strany nového vedení obce, které ji donutilo v roce 2016 odstoupit, označila za účelová s tím, že z obecního archivu někdo odstranil složky, které dokazují její správný postup.

"Ve vedení obce jsem byla od roku 1990, od roku 2002 pak jako starostka. Protože nemám rodinu, věnovala jsem se práci pro obec hodně nad rámec svých povinností a doplatila jsem na to, že jsem hodně věcí dělala sama. A také na svou nepořádnost a důvěru ve spolupracovníky a podřízené," vypověděla dříve bývalá starostka. Doplnila, že po odchodu z funkce se zhroutila a skončila v insolvenci.

Výmolová zároveň trvala na tom, že prodej pozemků Čejče za 600.000 korun zastupitelé schválili. V případě nesvéprávného člověka uvedla, že zbytek invalidního důchodu, který neposílala do psychiatrické nemocnice, vyplácela v hotovosti rodině postiženého jako příspěvek na bydlení za víkendy, kdy si člena rodiny brali domů. U smluv na rezervaci pozemků, v nichž vystupovala jako zástupce soukromé firmy, pochybení vysvětlila tak, že pouze přepsala hlavičku jiné smlouvy. Současně popřela, že by jakékoliv peníze vylákala od lidí pod falešnou záminkou, vždy chtěla jen pomoci a peníze investovat. V několika případech uvedla, že peníze nemohla vrátit, protože mezitím skončila v insolvenci a byl jí odstaven účet.