Brno - Bývalý starosta a nynější místostarosta městské části Brno-střed Martin Landa (nyní za ANO) považuje za velmi závažné obvinění policie v případu podezřelých zakázek na radnici, kvůli kterému skončil ve vazbě radní Jiří Švachula (ANO). Landa to dnes řekl ČTK. Netroufá si vyřknout žádný soud. V době svého starostování si ničeho podezřelého nevšiml. Naopak si myslí, že vedení radnice tehdy zavedlo opatření, aby minimalizovalo prostor pro nekalosti. Policie obvinila devět lidí, ve vazbě je pět z nich. Včetně Švachuly tam je i vedoucí odboru investic Brna-středu Petr Liškutin (ANO), který je zároveň místostarostou Brna-Ivanovic.

Policie zasahovala na radnici od čtvrtečního do sobotního rána. Zajímala se především o zakázky investičního odboru. "Nevím, čeho přesně se problém týká. Investiční zakázky jsou široká oblast. Ničeho podezřelého ani ničeho, co by vzbudilo mou pozornost, jsem si nevšiml a nevybavuju si ani nic od mých kolegů. Spolu se mnou bylo v radě dalších 11 lidí," řekl Landa.

V minulém volebním období byl starostou za Žít Brno, loni ve volbách byl lídrem za ANO, je nestraník. Podle Landy se vedení radnice v minulém volebním období snažilo o to, aby byly informace více dohledatelné. "Snažili jsme se zavést opatření, aby se zmenšil prostor pro nekalosti. Vše jsme dali na internet, aby to bylo možné zkontrolovat běžným laikem. Agendu jsme vytáhli do obecně dostupných zdrojů, zakázky jsme dělali přes administrátory a postupovali jsme v souladu se směrnicí, kterou jsme měli nad rámec zákona," uvedl Landa.

O to více ho policejní razie zaskočila. "Stále nevím, kde by měl být problém a čeho se podezření týká. To ale neznamená, že tam ten problém není. Pokud by tam byl, bylo by to v přímém rozporu s tím, co jsme dělali. Obvinění považuji za velmi závažná a je to věc, se kterou nemůžu souhlasit v žádném formátu," zdůraznil Landa.

S reakcí chce ale počkat. "Vzhledem k tomu, že mám minimum informací, nedokážu vyřknout žádný soud, a počkám si na další výstupy," dodal. I když je nestraník, situaci projednává i s hnutím ANO, za které jako lídr kandidoval.

O budoucnosti Švachuly i Liškutina dnes bude jednat brněnská i jihomoravská organizace ANO i vedení jak radnice Brno-střed, tak radnice Brno-Ivanovice, kde je Liškutin místostarostou.

Policie viní devět lidí z účasti na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů. Kromě Švachuly a Liškutina skončili ve vazbě také tři podnikatelé ve stavebnictví a realitách, a to Petr Kalášek, Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka. Čtyři lidi jsou na svobodě, dva spolupracují. Hrozí jim tresty od 10,5 roku do 16 let.