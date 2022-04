Exprimátor Brna Vokřál chce kandidovat do Senátu, zvažuje i komunální volby

Brno - Bývalý primátor Brna a bývalý místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál chce jako nestraník kandidovat do Senátu. Řekl to dnes ČTK. Jedná o tom s hnutím ANO, z něhož dříve po sporech vystoupil, vrátit se do něj ale nechce. Vokřál zvažuje i zapojení do komunálních voleb, zatím ale neřekl s kým. Poslední dvoje komunální volby vedl kandidátku hnutí ANO, jejímž lídrem by měl být nyní městský předseda a místostarosta Brna-Řečkovic a Mokré Hory René Černý.

Vokřál by do Senátu kandidoval ve volebním obvodu číslo 58 Brno-město, kde je nyní senátorem Jiří Dušek (ANO). "Měl bych zájem si zasoutěžit o místo v Senátu a polemizuju o tom už delší dobu," uvedl Vokřál. O kandidatuře jedná s hnutím ANO, za které by byl jako nezávislý. "Kandidátky se odevzdávají na přelomu července a srpna," odpověděl Vokřál na otázku, do kdy by mělo být jasno. Do hnutí se vrátit nechce. Zvažuje také zapojení do komunálních voleb. "Je to otevřená záležitost a zatím to nemá konkrétní obrysy. Zatím to není žádným směrem ani k ANO, ani jinam," dodal Vokřál.

Primátorem byl v letech 2014-2018. Před čtyřmi lety jako lídr dovedl ANO opět k vítězství v Brně a oznámil vznik koalice s ODS, Piráty a KDU-ČSL. Nakonec ale ANO skončilo v opozici spolu s SPD, protože koalici vytvořila ODS, KDU-ČSL s Piráty a ČSSD.

ANO po volbách řešilo v Brně problémy v souvislosti s kauzou Stoka, ve které kvůli údajnému ovlivňování zakázek v městské části Brno-střed čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy včetně bývalého místostarosty Brna-středu Jiřího Švachuly (dříve ANO). Vokřál kvůli možnému napojení některých lidí na kauzu navrhoval zrušení některých organizací hnutí v Brně. Předsednictvo ANO na jeho návrh nejprve přistoupilo, potom ale rozhodnutí zrušilo. Vokřál proto z hnutí odešel. Předseda ANO Andrej Babiš pak předloni rozpustil brněnskou organizaci ANO, která znovu vznikla loni a postupně do ní vstupují členové. Část z nich už dříve v ANO byla.