Exprezident Klaus podal stížnost kvůli rozhlasovému rozhovoru

Praha - Bývalý prezident Václav Klaus podal stížnost k Radě Českého rozhlasu (ČRo) a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) kvůli středečnímu rozhlasovému rozhovoru, ze kterého předčasně odešel. Důvodem stížností je "extrémní nevyváženost a zaujatost" Českého rozhlasu, stejně jako přímá účast rozhlasu "v šíření dezinformační kampaně", kterou podle Klause proti němu vedou média z nakladatelství Economia. Na svém webu to dnes uvedl Institut Václava Klause (IVK). Vedení ČRo přijetí stížnosti potvrdilo a bude se jí zabývat.

Klaus ve středu předčasně ukončil živý rozhovor pro Český rozhlas-Radiožurnál, ve kterém odpovídal na dotazy týkající se jeho údajné role v půjčce Sovětskému svazu. Moderátora pořadu obvinil ze lži. Podle ČRo byly položené otázky korektní a věcné. Některá média minulý týden uvedla, že Klausem vedené ministerstvo financí odeslalo na přelomu 80. a 90. let do Sovětského svazu tajně půjčku přibližně 1,3 miliardy amerických dolarů. Klaus to opakované označil za lež.

Ve čtvrtek Klaus podle IVK poslal stížnosti Radě ČRo a RRTV, institut je zveřejnil na svém webu. Klaus ve stížnostech píše, že způsobem, jakým byl rozhovor veden, se Český rozhlas zapojil do dezinformační kampaně, kterou podle něj vedou média z Economie. Klaus průběh diskuse označil za šok. "Totálně nepřipravený moderátor se vůbec nezajímal o skutečnou podstatu věci, kterou jsem v pořadu obsáhle vysvětlil, ale agresivně pouze dokola opakoval lži dezinformátorů z Hospodářských novin," napsal Klaus. Cílem moderátora podle něj bylo posluchačům "vštípit již dříve publikované lži". Pokračování v diskusi podle něj nemělo smysl, a proto z pořadu odešel.

"Mohu potvrdit, že generální ředitel ČRo René Zavoral stížnost obdržel. Stížnost společně s vedením zpravodajství prozkoumáme. Více ji v tuto chvíli nebudeme komentovat," řekl ČTK mluvčí rozhlasu Jiří Hošna.

Klaus zároveň poukazuje na rozhovor ČRo z 31. května s novinářem serveru Aktuálně.cz Lukášem Valáškem. "Zde se Český rozhlas žádným způsobem nesnažil verifikovat skandální nepravdivá tvrzení Valáška, nekriticky je akceptoval a dále je šíří," uvedl. Podle Klause "aktivním zapojením" rozhlasu do šíření dezinformační kampaně "došlo k závažnému porušení poslání této veřejnoprávní instituce a jejímu nebezpečnému zneužití". Požádal proto obě rady o prověření záležitosti a vyvození "patřičných důsledků".

Rozhlas už dříve pochybení odmítl. "Moderátor pořadu 20 minut Radiožurnálu Vladimír Kroc pokládal otázky věcně a korektně," uvedl ve středu mluvčí ČRo Jiří Hošna. Rozhlas je podle něj přesvědčený o tom, že moderátor vedl rozhovor v souladu se zákonem o ČRo i jeho kodexem.

Článek o tom, že Klausem vedené ministerstvo financí tajně odeslalo na přelomu 80. a 90. let do Sovětského svazu půjčku, otiskly Hospodářské noviny 25. května. Deník se odkazuje na dokumenty z Národního archivu, které vypátral ve spolupráci se serverem Aktuálně.cz, týdeníkem Respekt a protikorupční organizací Růžový panter.

Klaus už v den zveřejnění článku označil informace za neuvěřitelnou snůšku lží. Podle něj šlo o předem připravený útok na jeho osobu, eventuálně s cílem blokovat jeho případný návrat do politiky. Institut o víkendu vyzval nakladatelství Economia, pod které spadají Hospodářské noviny a server Aktuálně.cz, k veřejné omluvě. Šéfredaktoři Hospodářských novin a Aktuálně.cz v odpovědi důrazně odmítli obvinění z vedení lživé kampaně. Redaktoři i editoři článku podle nich bez zlého úmyslu použili některá zjednodušující spojení, která ale neměla vliv na podstatu sdělení, že kolem vzniku i vyrovnání takzvaného ruského dluhu panuje řada nejasností. Článek opravili.