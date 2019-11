Expremiér Mečiar se vrací, povede stranu Slovenská liga

Bratislava - Bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar se vrací do politiky - v parlamentních volbách, které se konají koncem února, bude kandidovat se stranou Slovenská liga. Informují o tom dnes slovenská média. Podle nich byl Mečiar v sobotu v Trenčíně zvolen předsedou strany Slovenská liga, která na Slovensku působí už několik let, ale do letoška se jmenovala Nový parlament.

"Situace v této zemi nás nutí vrátit se," citoval dnes deník Sme Mečiara, který byl slovenským premiérem v 90. letech. Sedmasedmdesátiletý Mečiar se do politiky vrací po sedmi letech, naposled kandidoval v čele Lidové strany - Hnutí za demokratické Slovensko (ĹS-HZDS) v roce 2012, kdy ale strana získala jen 0,93 procenta hlasů.

ĽS-HZDS na Slovensku působila od roku 1991, nejprve jako HZDS, a zanikla v lednu 2014. Jejím předsedou byl od jejího vzniku až do roku 2013 Mečiar.

Mečiar podle Sme rovněž uvedl, že programová krize v zemi je tak veliká, že si žádá pomoc všech občanů. "Stáváme se členy strany, abychom společnost vedli k hluboké proměně," dodal.

Slováci budou volit parlament příští rok 29. února. Podle průzkumu z počátku listopadu, o němž v sobotu informoval deník Sme, by volby nyní vyhrála vládní strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica s 20 procenty hlasů a druhá by skončila koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko (PS)/Spolu s 11,7 procenta.

Třetí by se podle tohoto průzkumu umístila strana bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky, založená v září pod názvem Za lidi, která by nyní získala 10,6 procenta. Její popularita přitom stále roste, ještě před měsícem byla v žebříčku popularity slovenských stran na čtvrtém místě.

Kromě Kiskovy strany posílila za poslední měsíc i strana kontroverzního soudce nejvyššího soudu Štefana Harabina nazvaná Vlast, která v nynějším průzkumu získala tři procenta hlasů. To je sice stále pod hranicí zvolitelnosti do parlamentu, ale o 1,2 procentního bodu více než v průzkumu říjnovém.

V médiích se spekuluje o spojení Harabina s krajně pravicovou stranou Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS), která se v průzkumu z počátku listopadu umístila jen těsně čtvrtá s 10,3 procenta hlasů. Do dnešního dne měl Harabin odpovědět na Kotlebovu nabídku, aby šli do voleb společně.

Na dnes zveřejněném videu ale Harabin Kotlebovi jednoznačně neodpověděl a místo toho ho pozval na 14. listopadu do sídla své strany k jednání. Harabin uvedl, že jeho strana je v zájmu Slovenska připravena jednat se všemi stranami, kterým jde o "normální Slovensko".

"Jako první veřejně projevil zájem se setkat pan Kotleba. Proto se s panem Kotlebou, o jehož straně nejvyšší soud rozhodl, že není fašistická, setkám," uvedl Harabin v pětiminutovém videu. V něm hovořil například i o údajně hrozící vlně migrantů.