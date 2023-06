Expremiér Johnson se vrací k novinařině, bude psát sloupek pro bulvár

Londýn - Britský expremiér Boris Johnson bude psát sloupek pro bulvární deník Daily Mail. Po letech se tak vrací se ke své novinářské kariéře, během níž psal pro několik předních britských titulů a z jednoho byl vyhozen za vymyšlený citát, připomněla agentura Reuters.

Johnson se vzdal poslaneckého mandátu kvůli zprávě parlamentního výboru, podle níž vědomě uvedl poslance v omyl svými výroky o večírcích v Downing Street v době pandemických restrikcí. Jeho texty budou vycházet každou sobotu, uvedl Daily Mail.

"Ať už Borisovi fandíte, nebo ne, bude to povinná četba - jak ve Westminsteru, tak pro miliony lidí po celém světě," míní list. Na twitteru bývalého konzervativního politika označil, za jednoho z "nejvtipnějších a nejoriginálnějších novinářů v oboru".

Ve videozáznamu, který byl zveřejněn dnes ráno, slíbil osmapadesátiletý Johnson čtenářům "naprosto necenzurovaný" obsah. "Budu psát, co budu chtít," řekl. Dodal také, že "se možná bude muset zabývat i politikou", ale "bude se samozřejmě snažit dělat to co nejméně, pokud to nebude nezbytně nutné".

Johnson, jeden z nejznámějších a nejrozporuplnějších britských politiků, od loňské rezignace na post premiéra vydělává miliony liber díky veřejným přednáškám.

Očekává se, že i Johnsonův návrat k novinařině bude lukrativní. Stanice ITV News uvedla, že podepsal smlouvu v hodnotě jednoho milionu liber (27,8 milionu Kč). Bývalý politik díky sloupku také získá v jednom z nejčtenějších britských pravicových deníků prostor pro vyjádření svých názorů na vládu premiéra Rishiho Sunaka.

Kvůli aféře zvané Partygate Johnson už dříve dostal pokutu, stejně jako dalších více než 80 lidí. Večírky se kromě parlamentní komise zabývalo nezávislé vyšetřování úřednice Sue Grayové a později i policie.

Johnson, který minulý týden složil poslanecký mandát, loni v létě odstoupil z pozice lídra britské Konzervativní strany po bezprecedentní vlně rezignací ve vládě. Výzvám k odstoupení čelil od prvních zpráv o pořádání večírků v době koronavirových uzávěr. Poslední kapkou bylo odhalení, že věděl o obvinění svého kolegy ze sexuálního napadení, i tak ho ale jmenoval na vlivný vládní post.

Johnson byl krátce po dnešním oznámení obviněn z nového porušení předpisů. Ministři a státní úředníci, kteří opouštějí své funkce, musejí před nástupem do nového zaměstnání věc konzultovat s etickým orgánem, úřadem pro dohled nad jmenováním do veřejných funkcí. Podle něj se Johnson dopustil nového přečinu tím, že jej včas neinformoval. Orgán nemá žádné donucovací pravomoci, ale nové porušení pravidel by mohlo Johnsonovi ztížit případný politický návrat.

Johnson začal svůj profesní život v žurnalistice, ale byl propuštěn z deníku The Times za to, že si vymyslel citát. Jeho kariéra pokračovala v novinách The Daily Telegraph, kde jako bruselský zpravodaj pranýřoval Evropskou unii "živým, ale ne zcela přesným způsobem", uvedl Reuters.

Později se souběžně věnoval mediální a politické kariéře, vypracoval se až na šéfredaktora časopisu The Spectator, starostu Londýna a poslance parlamentu. Než se stal premiérem, psal pravidelný sloupek pro The Daily Telegraph, kde byl často kritizován za své názory - byl mimo jiné obviněn z islamofobie, když řekl, že muslimky, které nosí burky, vypadají jako poštovní schránky nebo bankovní lupiči.