Londýn - Odchod z Evropské unie bez dohody by byl pro Británii katastrofou. Před dnešním hlasováním Dolní sněmovny o tom, zda takovou formu brexitu vyloučit či nikoli, to v rozhovoru se stanicí Sky News řekl bývalý britský premiér David Cameron. Vláda by podle něj nyní měla usilovat o odklad termínu brexitu, který je naplánován na 29. března. Exministr zahraničí Boris Johnson je naopak přesvědčen, že "za pět minut dvanáct" se podaří dohodu s EU uzavřít a Británie opustí evropský blok v plánovaném termínu, tedy za 16 dní. Britská vláda v případě neřízeného brexitu ponechá zboží mířící z Irska do Severního Irska dočasně bez kontrol a předejde obávanému zavedení tvrdé hranice mezi oběma částmi ostrova.

"Zjevně je nyní třeba vyloučit brexit bez dohody, který by byl pro naši zemi katastrofou, a usilovat o odklad (termínu odchodu Británie z EU)," řekl dnes ráno stanici Sky News expremiér Cameron, který v roce 2016 vypsal referendum o brexitu, v němž zvítězili zastánci odchodu z EU. Sám tehdejší předseda britské vlády přitom bojoval za setrvání země v unii a po prohraném lidovém hlasování z funkce odstoupil.

Navzdory druhé porážce při hlasování Dolní sněmovny o brexitové dohodě vyjednané s Bruselem, kterou v úterý trpěla Theresa Mayová, Cameron podle svých slov předsedkyni vlády nadále podporuje. "Vždy jsem podporoval premiérku a její snahu mít s Evropou blízkou partnerskou dohodu," uvedl bývalý ministerský předseda.

V rozhovoru se Sky News kritizoval Cameron poslance, "kteří vždy chtěli brexit" a přesto "proti němu opět hlasovali". "To premiérku rozčiluje," dodal s tím, že by Mayová nyní měla uvažovat o "dalších alternativních partnerských dohodách, aby tento problém vyřešila".

Podle bývalého ministra zahraničí Johnsona, který v kampani před referendem v roce 2016 stál na opačné straně barikády než Cameron, Británie nakonec opustí EU 29. března poté, co "pět minut před půlnocí" dojde k uzavření dohody. Rádiu LBC dnes Johnson řekl, že vyloučení brexitu bez dohody, o kterém se bude dnes večer hlasovat, by neznamenalo konec hrozby neřízeného odchodu z EU. "Je celkem možné, že parlament symbolicky řekne, že nechce brexit bez dohody... ale pak Spojené království na základě zákona stejně EU 29. března opustí (bez dohody), neboť tak to zákon určuje," uvedl bývalý šéf britské diplomacie.

Britská Dolní sněmovna dnes bude hlasovat o tom, zda vyloučit odchod Británie z Evropské unie bez dohody. Návrhu textu předložený vládou odmítá podpořit odchod z EU 29. března bez dohody, zároveň ale uvádí, že odchod bez dohody zůstává výchozím nastavením, pokud se nenajde alternativní dohoda. Stanice Sky News nicméně upozorňuje, že v této podobě vůbec nemusí text zůstat. Poslanci totiž mohli až do 11:30 SEČ předkládat dodatky. O kterých se bude večer hlasovat, rozhodne předseda sněmovny John Bercow.

Poslanci vládní Konzervativní strany budou dnes moci hlasovat bez ohledu na stranickou disciplínu. Podle BBC je tento krok u tak závažného tématu v britském parlamentu krajně neobvyklý.

Stanice Sky News jako "zábavný fakt" připomněla, že dnes, kdy se bude hlasovat o vyloučení brexitu bez dohody, jsou to přesně dva roky, kdy premiérka Mayová v parlamentu poprvé řekla větu, kterou poté ještě mnohokrát zopakovala: "Žádná dohoda je lepší než špatná dohoda."

Riziko brexitu bez dohody podle Barniera nikdy nebylo vyšší

Riziko, že Británie odejde z Evropské unie bez dohody, nikdy nebylo vyšší. Evropští politici by jej neměli podceňovat, stejně jako důsledky tohoto scénáře. V rozpravě v Evropském parlamentu to dnes uvedl hlavní brexitový vyjednavač EU Michel Barnier. Dodal však, že unie je připravena této variantě čelit a že zůstane "klidná a jednotná až do konce tohoto mimořádného procesu".

"Riziko brexitu bez dohody nikdy nebylo vyšší. Naléhám na vás, abyste toto riziko ani jeho dopady nepodceňovali," prohlásil Barnier. Britské vládě vzkázal, že pokud je stále jejím cílem opustit unii spořádaným způsobem, pak je vyjednaná brexitová dohoda jediným nástrojem, který tento cíl naplní. "Chci, aby to všichni zcela pochopili," dodal.

Barnier poté nastolil otázku, proč by EU měla schválit odsunutí data brexitu, když vyjednávání o jeho podmínkách skončilo. Státní tajemnice pro evropské záležitosti rumunského ministerstva zahraničí Melania-Gabriela Ciotová jako zástupkyně nynějšího rumunského předsednictví EU uvedla, že unie je otevřená dalším rozhovorům a poskytnutí dalších vysvětlení, pokud by to pomohlo s ratifikací brexitové dohody v britském parlamentu. Takové rozhovory by prý ale mohly vést jen k potvrzení dočasné podoby tzv. irské pojistky.

Právě irská pojistka, která má předejít obnovení hraničního režimu mezi Irskem a Severním Irskerm, vyvolává obavy části britských poslanců, že tento mechanismus v sobě skrývá riziko trvalého připoutání Británie k unijním strukturámm i po brexitu.

Představitelé unijních institucí se v dnešní debatě shodli, že cestu dál musí nyní ukázat britští poslanci. Koordinátor EP pro brexit Guy Verhofstadt uvedl, že si nepřeje odklad brexitu byť jen o 24 hodin, pokud tento krok nebude podložen jasným rozhodnutím dolní komory britského parlamentu. Ciotová vysvětlila, že i kdyby Britové brexitovou dohodu v nejbližších dnech přece jen schválili, krok by musela provázet žádost o odklad vystoupení z unie. Zároveň věří, že unie by v takovém případě dokázala včas reagovat.

Jediným rozumným řešením současného patu je podle Verhofstadta spolupráce mezi labouristy a konzervativci, kteří zatím jen "používají brexit, aby se navzájem vraždili".

Petříček: Odmítnutí brexitové dohody pouze prodlužuje nejistotu

Odmítnutí brexitové dohody britským parlamentem pouze prodlužuje nejistotu. Nejlepší by bylo, kdyby Velká Británie v Evropské unii zůstala, řekl dnes novinářům ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Na variantu odchodu bez dohody se Česká republika připravuje, stejně tak na pomoc českým občanům v Británii. Příští týden Petříček zemi navštíví, bude také otevřen nový konzulát v Manchesteru.

Na variantu brexitu bez dohody se Česko připravuje, parlament již dříve přijal potřebnou legislativu. "Pro nás je samozřejmě nejlepší varianta, kdyby nakonec k brexitu nedošlo, kdyby se mohlo konat druhé referendum, nicméně to asi v tuhle chvíli není úplně reálná varianta," poznamenal ministr.

Čechům v Británii se ministerstvo snaží poskytnout dostatek informací o tom, jaké bude mít brexit dopady. "Jsem rád, že by to podle všech vyjádření britské strany nemělo mít zásadní dopad. Že lidé, kteří dlouhodobě pobývají na území Velké Británie, tak by i po 29. březnu měli mít možnost zůstat, pouze bude nutné se registrovat," uvedl Petříček.

"Pro nás je Velká Británie významný bezpečnostní a ekonomický partner. Z tohoto hlediska bych především chtěl, pokud dojde k brexitu, aby k němu došlo na základě dohody. Velká Británie neodchází z Evropy, odchází pouze z Evropské unie, bude to pro nás spojenec i do budoucna," doplnil.

Podle místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška Británie neví, co chce. "Za včerejší neschválení dohody, se kterou souhlasila i britská vláda, nemůže ta zlá EU. Vyvrcholit to může skutečně dnes tvrdým brexitem. Pak to odcházení 'po anglicku' získá ještě větší tragikomický rozměr, než je tomu teď," napsal ČTK.

Místopředsedu Pirátů Mikuláše Peksu už přístup britských konzervativců a labouristů nepřekvapuje. "Pevně doufám, že alespoň při hlasování o tvrdém brexitu se poslanci zachovají rozumně a odmítnou toto řešení, které nechtěla ani naprostá většina hlasujících v referendu o vystoupení," uvedl.

Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru a bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) druhé hlasování o dohodě "ukázalo, že strategie premiérky Mayové je zmatená a sporná. Trvale upřednostňuje úzké stranické zájmy nad opravdu státnickým přístupem. Za normálních okolností by měla rezignovat," napsal ČTK. Pokud tak neučiní, měla by premiérka podle něj začít jednat se všemi stranami a najít řešení, kterým se Británie vyhne odchodu bez dohody s EU. Možnostmi jsou podle Zaorálka odklad brexitu o dva či tři měsíce s cílem najít nový postup, dále nové volby nebo nové referendum.