Expozice Telka slaví 70 umožní nahlédnout do zákulisí televizního světa

Praha - Návštěvníci expozice Telka slaví 70, kterou na Kavčích horách ve středu 3. května otevřou k výročí 70 let České televize (ČT), mohou nahlédnout do zákulisí televizního světa. Zájemci si v Galerii ČT zatančí s hvězdami StarDance, potkají Sněžného draka vybaveného speciálními efekty nebo zavítají na horolezeckou stěnu s komedií Jak dostat tatínka do polepšovny. Zahájení výstavy, která bude otevřena denně, předcházel o uplynulém víkendu den otevřených dveří. Novináře o tom dnes informoval generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Fotogalerie

Expozice je rozdělena do několika tematických částí a zahrnuje více než čtyřicítku historických i současných pořadů Československé a České televize. Vstupné je zdarma.

"Výstavu jsme připravovali tak, aby v ní každý z návštěvníků mohl zavzpomínat na svůj oblíbený pořad, a také se něco zajímavého dozvěděl. Interaktivně také nabídneme pohled na práci různých specifických televizních profesí, jako například maskérek a kostymérek, naučíme diváky dabovat či animovat a ověříme jejich znalosti s pořadem Videostop," uvedla vedoucí projektu Petra Dostálová.

Na výstavě nechybí Studio Kamarád, postavy z večerníčků Maková panenka a Víla Amálka nebo filmová tvorba. Návštěvníci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia. Součástí výstavy je rovněž expozice nazvaná Labyrint pražského podzemí, v níž se mohou návštěvníci setkat s nejznámějšími postavami, loutkami nebo dekoracemi z Broučků, Pata a Mata nebo Jáji a Páji, to vše zasazené do trojrozměrných dekorací staré Prahy. Kromě pohádek jsou připraveny také interaktivní kvízy pořadů Toulavá kamera, Kočka není pes nebo recepty z oblíbené soutěže Peče celá země.

ČT, médium veřejné služby, vznikla oficiálně 1. ledna 1992, navázala na Československou televizi, která začala vysílat 1. května 1953. V současné době má čtyři celodenně vysílající kanály (ČT1, ČT2, zpravodajský ČT24 a sportovní ČT sport), vedle toho na společné frekvenci vysílá přes den dětský program ČT :D (Déčko) a od večera kulturní ČT art. Od března 2020 do konce roku 2022 fungoval i na reprízy zaměřený program ČT3. Česká televize nabízí i internetové iVysílání a provozuje také vlastní web včetně zpravodajství.

Od začátku 70. let je hlavním sídle televize nový areál v Praze na Kavčích horách, který se stavět už v roce 1962 a dokončen byl až o více než tři dekády později. Televize se tam postupně stěhovala z Měšťanské besedy a dalších míst v Praze od října 1970. Ze zákona jsou zřízena i studia v Brně a Ostravě.

Loni byla ČT popáté za sebou nejsledovanější televizní skupinou v divácké kategorii nad 15 let, její podíl dosáhl 31,74 procenta. Druhá skončila Prima (26,9 procenta) a třetí Nova (26,4 procenta), která však vedla v komerčněji nejvýznamnějších diváckých skupinách do 54 i 69 let.