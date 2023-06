Expozice Czechoslovak Group a Tatra Trucks na veletrhu IDET 2023 přinesla celou řadu premiér

Veletrh IDET si letos připomínal 30 let od uskutečnění svého prvního ročníku. Od té doby prošel mnoha změnami a ten zatím poslední, konaný ve dnech 24. až 26. května 2023, přivítal vůbec nejvíce vystavovatelů za celou dobu své existence. Již dlouhá léta se mezi ně řadí i firmy holdingu Czechoslovak Group a také automobilka Tatra Trucks. Ty se letos představily v rámci vůbec největší expozice na veletrhu, a to jak v halách P a F, tak také na venkovních plochách i na polygonu dynamických ukázek.

Největší událostí, která se týkala kopřivnické Tatry, bylo středeční slavnostní odhalení nové generace modelové řady Tatra Force, která je stěžejním pilířem jejího výrobního portfolia pro segmenty defence, integrovaný záchranný systém, dále pro speciální nástavbáře, popřípadě stavebnictví a těžařství atd. Tatra nové vozy představila ve světové premiéře v rámci souběžně probíhajícího veletrhu PYROS v provedení pro hasiče společně s firmou THT Polička, jež vytvořila novou hasičskou nástavbu.

Další generace řady Force dostala především nově řešenou kabinu v krátkém i dlouhém provedení s řadou bezpečnostních prvků, nový interiér kabiny s digitální palubní deskou a nové elektronické systémy. Na výběr budou také inovované elektronicky řízené vzduchem přímo chlazené osmiválcové a dvanáctiválcové motory Tatra o výkonu až 340 kW v prvním případě a až 440 kW v druhém případě. V nabídce budou i kapalinou chlazené motory Cummins a dále elektronicky řízené převodovky Tatra nebo automatizované či automatické převodovky renomovaných zahraničních výrobců.

Tatra Trucks společně s firmou Tatra Defence Vehicle (TDV) na IDETu 2023 vystavovaly i vůz Tatra Phoenix ve verzi hákový nakladač s prodlouženým podvozkem a pancéřovanou kabinou. Tu vyvinuli a vyrábějí právě v TDV. Vůz si v Brně odbyl výstavní premiéru, tentokráte českou, podobný vůz v provedení těžký tahač se poprvé objevil minulý rok na veletrhu Eurosatory ve Francii. Pancéřovaný Phoenix byl navíc nominován na cenu Zlatý IDET, kterou také ve své kategorii získal. Během slavnostního vyhlášení ji převzal generální ředitel Tatra Trucks Lukáš Andrýsek společně s generálním ředitelem Tatra Defence Vehicle Tomášem Mohaplem a Radomírem Smolkou, ředitelem výzkumu a vývoje Tatra Trucks. Ocenění Zlatý IDET získal rovněž mobilní taktický komunikační rušič Starkom vystavený v expozici AČR, na jehož výrobě se Tatra Trucks i TDV také podílejí.

Další významná událost pro firmu TDV se odehrála rovněž první den veletrhu IDET 2023 v expozici Ministerstva obrany a AČR. Návštěvníci i zástupci médií byli svědky symbolického předání klíčů od nových pancéřovaných vozidel TITUS, která začala AČR zařazovat do své výzbroje. TDV má podle smluv armádě předat 62 těchto strojů ve třech verzích, v současné době již naplno běží sériová výroba. Předání klíčů se odehrálo u jednoho z prvních dodaných TITUSů ve verzi KOVS (spojovací), další TITUS byl vystaven na stánku CSG, v tomto případě šlo o verzi MKPP (místo koordinace palebné podpory).

V expozici CSG se uskutečnila za velkého zájmu novinářů i návštěvníků také premiéra nového českého antidronového systému ReCas z dílny společnosti Retia. Retia letos slaví 30 let od svého založení a ReCas je dalším jejím významným počinem v oblasti protileteckých systémů. ReCas představuje pokročilé a komplexní antidronové řešení, které je modulární, dovoluje tak zařadit různé komponenty do dvou základních částí systému – senzorické i efektorové. Základním kamenem senzorické části systému je 3D radar ReGuard vyvinutý a vyráběný rovněž v Retii. Jde o velmi kompaktní radar, který je díky svým technickým parametrům ideální pro systémy ochrany před bezpilotními prostředky na velké vzdálenosti.

Šternberská společnost Excalibur Army přivezla do Brna hned několik v Česku ještě neviděných exponátů. Navíc její zástupci podepsali s reprezentanty tureckého institutu TÜBİTAK SAGE memoranda o porozumění týkající se především pozemních raketových systémů za použití řízených střel rodiny Kuzgun, které turecký státní institut vyrábí. Memorandum představuje základ pro možný vývoj různých zbraňových systémů. Excalibur Army by mohla vyvíjet bojové systémy využívající řízené střely Kuzgun a TÜBİTAK SAGE by díky spolupráci mohla mít k dispozici vozidlové platformy z produkce šternberské firmy.

Excalibur Army na IDETu vystavila samohybnou houfnici Morana na rozšířeném podvozku Tatra s dělem ráže 155 mm odpovídajícím standardům NATO. Morana měla světovou premiéru teprve loni na Eurosatory v Paříži, na IDETu to byla její česká premiéra. Další zajímavou novinkou bylo vyprošťovací a odsunové vozidlo Treva-30 rovněž na podvozku Tatra. Treva-30 má podobně jako houfnice Morana pancéřovanou kabinu od konstruktérů Excalibur Army a je vybavena soustavou výkonných navijáků a jeřábem s nosností až 30 tun.

Poprvé se také v Česku veřejnosti představilo pancéřované vozidlo Patriot 4x4 v provedení s velmi vysokou odolností stupně 4 dle norem NATO. I Patriot je postaven na podvozku Tatra a již si našel své zákazníky například v Polsku, jihovýchodní Asii či na Středním východě, perspektivně by se mohl objevit i ve výzbroji AČR, pokud by tento typ techniky armáda poptávala. Vůbec poprvé návštěvníci IDETu také měli možnost během předvádění na polygonu dynamických ukázek vidět v akci samohybnou houfnici Dita a také mostní vozidlo AM-70 EX. Dita předvedla i simulovanou střelbu z děla ráže 155 mm a schopnosti svého podvozku Tatra, osádka AM-70 EX zase ukázala bezchybné ovládání stroje při pokládání skládací mostovky, která unese i standardní tanky NATO, které se brzy objeví ve výzbroji AČR.

Letošní celkově již 17. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET hostil 551 vystavujících firem z 29 zemí. Podle údajů pořadatelů expozice veletrhu za tři dny konání zhlédlo na 30 tisíc návštěvníků a zúčastnila se jej řada oficiálních delegací z 35 zemí celého světa. Co do rozlohy i počtu exponátů patřil mezi největší, vedle expozice AČR, společný stánek firem holdingu Czechoslovak Group a Tatra Trucks.