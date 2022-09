Praha - Exportérům má s dopady války na Ukrajině pomoci program státních záruk. Za investiční úvěry nebo půjčky na pracovní kapitál by měl ručit stát prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Na záruky má být vyčleněno až zhruba 6,25 miliardy korun. Sněmovna to dnes na žádost vlády schválila zrychleně, aby záruky mohly být poskytnuty co nejrychleji, řekl poslancům vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Zrychlené projednávání podpořila výslovně i opoziční ANO, žádný z poslanců úpravy nenavrhl. Návrh nyní dostane k projednání Senát, který by se jím mohl zabývat na schůzi za dva týdny.

Zavedení tohoto typu podpory umožňuje dočasný krizový rámec, který přijala Evropská komise na konci března. Záruky má přinést novela o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu. To navrhlo do nového fondu exportní pojišťovny vložit ze státního rozpočtu půl miliardy korun, což by mělo stačit k poskytnutí záruk ve zhruba šestimiliardové výši.