Mladé Buky (Trutnovsko) - Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by měl letos vzrůst o dvě procenta na nový rekord 4,3 bilionu korun po loňských 4,2 bilionu Kč. Bilance zahraničního obchodu by měla být opět kladná a dosáhnout plusu na úrovni 375 miliard korun po 443 miliardách korun loni. Na dnešním Exportním fóru v Mladých Bukách na Trutnovsku to ČTK řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Pro rok 2019 asociace další růst exportu nečeká.

Původně Asociace exportérů pro letošní rok odhadovala, že letos objem exportu nového rekordu nedosáhne. Hlavním důvodem letošního růstu vývozu je podle Daňka to, že koruna neposílila tak, jak se čekalo. Například ve středu koruna oslabila k euru nad hranici 26 korun a dostala se tak na nejslabší hodnotu od letošního července. K dolaru koruna oslabila na 23,01 Kč/USD. Slabá koruna přináší exportérům vyšší výnosy.