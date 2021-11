Exportéři: Vývoz z ČR bude letos rekordních 3,8 bilionu, ale bilance záporná

Mladé Buky (Trutnovsko) - Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by letos podle odhadu Asociace exportérů mohl vzrůst meziročně o devět procent na rekordních 3,8 bilionu korun. Bilance zahraničního obchodu by však měla poprvé od roku 2010 skončit záporným saldem, a to kolem 50 miliard korun. Loni byla bilance zahraničního obchodu v plusu 180 miliard korun. Na dnešním Exportním fóru v Mladých Bukách to ČTK řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Prognóza bude podle něj platit v případě, že do konce roku nedojde ke zvratu v epidemii covidu, například k různým uzávěrám. Druhou hrozbou je podle Daňka případné výrazné zhoršení již nyní velmi vážného nedostatku dílů do výroby a některých surovin. Dosud nejvyšší vývoz zboží z ČR byl v roce 2019, a to ve výši 3,69 bilionu korun. Loni se objem exportu kvůli epidemii covidu snížil na 3,48 bilionu korun.

Český statistický úřad v pondělí uvedl, že zahraniční obchod Česka v září skončil schodkem 13,3 miliardy Kč, meziročně byl výsledek o 47,2 miliardy Kč horší. Dovozní stranu podle ČSÚ negativně ovlivňují hlavně ceny fosilních paliv a vývoz problémy v automobilovém průmyslu. "Export motorových vozidel se letos proti roku 2019 pravděpodobně propadne o více než 100 miliard korun," uvedl Daněk. Od začátku roku do konce září se vývoz meziročně zvýšil o 17 procent na 2,9 bilionu korun a import o 20,6 procenta na 2,87 bilionu korun.

Zvýšení exportu v absolutních číslech se však podle Daňka neodráží ve vyšší ziskovosti výrobních exportních firem. Na podniky dopadá výrazný růst nákladů způsobený především zdražením materiálů. Další zvýšené náklady podniky podle Daňka nesou z titulu růstu cen energií, zvyšování mezd, zdražení přepravy a posilování koruny. Výrobci se také potýkají s nedostatkem pracovníků.

"Podle průzkumu mezi členy Asociace exportérů se jim náklady mezi lednem a říjnem v průměru zvýšily o téměř 19 procent. Ceny se jim podařilo zvýšit v průměru o deset procent. Negativní dopad je 8,6 procenta, takže kdo neměl ziskovost alespoň devět procent, už začíná vykazovat ztrátu," uvedl Daněk.

Exportérům v současné situaci podle něj nijak nepomáhají ani kroky České národní banky (ČNB). Poslední výrazné zvýšení úrokových sazeb ČNB je podle Asociace exportérů nešťastným krokem, který rostoucí inflaci nezkrotí. Vedlejším efektem zvýšení sazeb bude posílení kurzu koruny, které podle Daňka poškodí exportní firmy a celou českou ekonomiku. Asociace exportérů tvrdí, že posílení koruny vůči euru o jednu korunu na euru snižuje příjmy exportérů téměř o 180 miliard korun za rok a hrubý domácí produkt Česka o 20 miliard korun.

Bankovní rada ČNB 4. listopadu zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Šlo o nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Důvodem růstu sazeb je především rostoucí inflace, která se v říjnu přiblížila šestiprocentní hranici.