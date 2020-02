Export zbraní loni stoupl na 17 až 18 mld. Kč

Praha - Export zbraní a vojenského materiálu z České republiky loni vzrostl podle odhadu Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) na 17 až 18 miliard korun. Její prezident Jiří Hynek to řekl na dnešním zasedání sněmovního výboru pro obranu. V roce 2018 export zbraní a vojenského materiálu činil 14 miliard korun, o rok dříve 15,1 miliardy. Oficiální čísla za loňský rok budou známa zhruba v polovině roku. Pokud by se odhad potvrdil, šlo by o jeden z nejlepších výsledků za poslední roky.

Nejlepšího výsledku v této oblasti české firmy dosáhly v roce 2016, kdy vyvezly materiál za 18,24 miliardy korun. V roce 2018 nejvíce české společnosti exportovaly do sousedních zemí, Spojených států, Vietnamu, Brazílie a zemí Blízkého východu.

Podnikatelé a firmy, kteří chtějí vyvážet nebo dovážet vojenský materiál, musí požádat úřady o příslušné povolení. Pro konkrétní obchod musí získat licenci, o které rozhoduje ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvy zahraničí, vnitra a obrany. Udělena nemusí být nejen kvůli nedodržení podmínek, ale také ze zahraničněpolitických nebo bezpečnostních důvodů.

Deník Právo minulý týden napsal, že ministerstvo zahraničí v poslední době nepovolilo českým zbrojařům několik velkých obchodů. Ministerstvo mělo například zakázat státnímu podniku Explosia vývoz střelného prachu do Turecka, do kterého EU zakázala vývoz zbraní kvůli tureckému obsazení syrského pohraničí. Podle Hynka je ale rozdíl mezi zbraněmi a střelným prachem.

Dnes Hynek na výboru poznamenal, by AOBP by uvítala, aby licenční politika byla více pragmatická. Nálada ve firmách je podle něj negativní a zbrojaři mají pocit, že jde o snahu o zničení zbrojního průmyslu. "Snažím se jim vysvětlit, že to tak není, že to možná vnímají velmi citlivě," řekl. Kritikou podle něj AOBP nechce diskreditovat ministerstvo zahraničí. V loňském roce ale podle něj český zbrojní průmysl přišel o "opravdu velké zakázky".

Hynek zdůraznil, že když firmy trh ztratí, těžko se pak na něj vrací. Poznamenal, že například u Explosie je zájmem státu, aby firma fungovala a mohla tak v případě krize dodávat střelný prach pro potřeby české armády.

Podle náměstka ministra zahraničí Martina Tlapy loni ministerstvo nepovolilo osm žádostí o vývoz. Poznamenal, že se při povolování posuzuje osm kritérií. Firmy a ministerstva by se podle něj měly pravidelně setkávat a o povolování se bavit. Nemá pocit, že by na ministerstvu zahraničí panovala změna postoje nebo že by chtělo omezovat dané společnosti.

Přehled vývozu vojenského materiálu dle finančního objemu v letech 1999 až 2018:

Rok: Hodnota v miliardách korun: 1999 3,32 2000 3,09 2001 2,06 2002 2,37 2003 2,64 2004 2,86 2005 2,62 2006 2,63 2007 4,83 2008 4,73 2009 4,63 2010 5,48 2011 4,51 2012 6,77 2013 7,43 2014 11,77 2015 15,13 2016 18,24 2017 15,1 2018 14

Zdroj: MPO