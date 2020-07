Export zbraní a vojenského materiálu loni stoupl na 15,9 mld. Kč

Praha - Export zbraní a vojenského materiálu z České republiky v loňském roce stoupl o 13,6 procenta na 15,9 miliardy korun. Čeští zbrojaři loni získali 1212 vývozních licencí v hodnotě 21,8 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu ministerstva průmyslu a obchodu, kterou má ČTK k dispozici. Zprávu v pondělí projedná vláda.

České firmy loni podle ní vyvezly vojenský materiál do 98 zemí. Nejčastěji to bylo do sousedních zemí, ale také do Spojených států nebo Izraele. Ke konci roku mělo povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem 290 firem a čtyři fyzické osoby.

Hodnotově největší vývoz se uskutečnil do Indonésie - 2,18 miliardy korun, Spojených států - 1,62 miliardy korun a Jordánska - 1,24 miliardy korun. Z Evropy pak do Maďarska 767,3 milionu korun a Polska 622,9 milionu korun.

Export střelných zbraní, jejich součástí a střeliva pro civilní použití dosáhl asi 4,3 miliardy korun, o 745 milionů Kč meziročně víc. Vývoz byl povolen do 69 zemí mimo Evropskou unii, uděleno bylo 906 povolení v hodnotě 12,5 miliardy korun. Nejvíce zbraní a střeliva bylo dodáno do USA.

Podnikatelé a firmy, kteří chtějí vyvážet nebo dovážet vojenský materiál, musí požádat úřady o příslušné povolení. Pro konkrétní obchod musí získat licenci, o které rozhoduje ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem zahraničí, vnitra a obrany. Udělena nemusí být nejen kvůli nedodržení podmínek, ale také ze zahraničněpolitických nebo bezpečnostních zájmů Česka.