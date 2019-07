Export zbraní a vojenského materiálu loni klesl na 14 miliard Kč

Praha - Export zbraní a vojenského materiálu z České republiky loni klesl na téměř 14 miliard korun, meziročně se tak snížil o 1,1 miliardy korun. Šlo o nejhorší výsledek od roku 2015. Čeští zbrojaři loni získali 1191 vývozních licencí v hodnotě 18,8 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu ministerstva průmyslu a obchodu, kterou má ČTK k dispozici. Zprávu v pondělí projedná vláda.

České firmy vyvezly vojenský materiál do 103 zemí za 13,99 miliardy korun. Nejčastěji to bylo do sousedních zemí, Spojených států, Vietnamu, Brazílie a zemí Blízkého východu. Do USA bylo vyvezeno zboží za asi 1,65 miliardy korun, do Vietnamu za miliardu korun a na Slovensko za 853 milionů korun. Výrazně loni klesly dodávky třeba do Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů nebo do Iráku.

Ke konci roku mělo povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem 278 firem a dvě fyzické osoby. Zamítnut byl vývoz třeba do Běloruska, Íránu, Sýrie nebo do Západní Sahary.

Export střelných zbraní, jejich součástí a střeliva pro civilní použití dosáhl asi 3,6 miliardy korun, což je o asi 300 milionů meziročně víc. Jeho vývoz byl povolen do 64 zemí mimo Evropskou unii, uděleno bylo 799 povolení v hodnotě sedmi miliard korun. Nejvíce zbraní a střeliva bylo dodáno do USA.

V roce 2016 dosáhl export zbraní a vojenského materiálu z Česka rekordních 18,2 miliardy korun, v roce 2015 to bylo 15 miliard. V roce 2017 vývoz klesl na 15,1 miliardy.

Podnikatelé a firmy, kteří chtějí vyvážet nebo dovážet vojenský materiál, musí požádat úřady o příslušné povolení. Pro konkrétní obchod musí získat licenci, o které rozhoduje ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem zahraničí, vnitra a obrany. Udělena nemusí být nejen kvůli nedodržení podmínek, ale také ze zahraničněpolitických nebo bezpečnostních zájmů Česka.

Přehled vývozu vojenského materiálu dle finančního objemu v letech 1999 až 2018:

Rok: Hodnota v miliardách korun: 1999 3,32 2000 3,09 2001 2,06 2002 2,37 2003 2,64 2004 2,86 2005 2,62 2006 2,63 2007 4,83 2008 4,73 2009 4,63 2010 5,48 2011 4,51 2012 6,77 2013 7,43 2014 11,77 2015 15,13 2016 18,24 2017 15,1 2018 14

Zdroj: MPO