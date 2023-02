EXPO 2025 v kostce

Prestižní přehlídka globálního umu se vrací do Ósaky po více než půlstoletí, tématem je Designing Future Society for Our Lives (Navrhujeme společnost budoucnosti pro naše životy. Česká republika může navázat na výraznou stopu, kterou zanechali v Japonsku její tvůrci a umělci v roce 1970.

Všeobecná světová výstava EXPO otevře brány v Ósace po 55 letech. V roce 1970, navštívilo československý pavilon architekta Viktora Rudiše přibližně 11 milionů lidí. Tehdejší prezentace byla založena na tvorbě básníků Jana Skácela a Jiřího Koláře, expozicí prováděla dvaadvacetimetrová skleněná Řeka života Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského. Nově se Česká republika stala jedním z devíti států, kterým organizátoři jako prvním oficiálně potvrdili fyzickou účast na EXPO 2025, schválili jim program a přidělili pozemek. Účastnickou smlouvu podepsal 25. října v Japonsku generální komisař české účasti na Expo Ondřej Soška.

O opětovném přidělení akce japonským pořadatelům rozhodlo v listopadu 2018 hlasování Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) v sídelní Paříži. V prvním kole dali členové této instituce 85 hlasů japonskému uchazeči, 48 hlasů připadlo Jekatěrinburgu a 23 hlasy Baku. Ve druhém kole porazila Ósaka ruského soka poměrem 92 ku 61.

Agentura AP uvedla, že vítězové si od hostování výstavy slibují revitalizaci města, které „ztratilo mnoho ze svého lesku ve prospěch Tokia“. Vedení třetího největšího města na ostrovech vybralo pro konání akce uměle vytvořený ostrov Jumešima, na němž má výstavba začít letos v dubnu. Termínem světové výstavy, která se zaměří se na to, jak využívat roboty a umělou inteligenci pro veřejné blaho, je 13. duben až 13. říjen 2025. Motto zní „Navrhujeme společnost budoucnosti pro naše životy“ (Designing Future Society for Our Lives)..

Vedle Česka měly na konci loňského října podepsanou účast Německo, Polsko, Maďarsko, Nizozemsko, Katar, Saúdská Arábie, Brazílie a Ázerbájdžán. Novější počet BIE nezveřejnila. Zájem představit se v Japonsku potvrdily až dosud 142 země.

Český pozemek má rozlohu zhruba 1000 metrů čtverečních s výhledem na moře. Zaměření na „Talent a kreativita pro život“ má naplnit kombinace kultury, umění, vědy a byznysu. Rozpočet činí 290,2 milionu korun pro roky 2023 až 2026, dalších 170 až 220 milionů korun půjde z externích zdrojů.

Dějištěm zatím poslední Všeobecné světové výstavy byla od října 2021 do konce března 2022 Dubaj. Ta se musela vypořádat s ročním odkladem kvůli pandemii nového typu koronaviru. Změna harmonogramu přišla některým účastnickým zemím vhod, zároveň však výrazně zkrátila přípravy na prezentaci v Ósace. EXPO s ponechaným původním označením 2020 bylo prvním svého druhu v regionu Středního východu, Afriky a jižní Asie a pyšní se více než 24 miliony návštěv. Toto číslo zůstalo těsně pod očekávanými 25 miliony návštěv, ale i tak se zájem ve Spojených arabských emirátech vyšplhal na milion návštěv během posledních tří dnů výstavy.