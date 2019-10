EXPO 2020 vybírá 25 nejlepších projektů, které pomáhají řešit největší světové výzvy

Na jednoduché a efektivní rozvojové projekty, které poskytují řešení globálních problémů, se zaměřuje speciální program světové výstavy EXPO 2020 nazvaný Global Best Practice. Výstava, která se koná od října 2020 do dubna 2021 v Dubaji, upozorní prostřednictvím tohoto programu na mnohá důmyslná lokální řešení, která mají potenciál pro aplikaci v globálním měřítku.

Všech 25 vybraných projektů, od norského programu výkupu plastového odpadu přes bhútánský internetový software pro kalkulaci zdravých a náladově efektivních jídel pro školní jídelny až po kamerunský projekt výstavby udržitelných uprchlických táborů, má potenciál přiblížit svět 17 cílům udržitelného rozvoje (SDG - Sustainable Development Goals). Na těch se dohodly státy OSN a jsou jejím akčním plánem pro mír a prosperitu lidí a planety.

Zmíněný program Global Best Practice je součástí všech světových veletrhů EXPO. Jeho cílem je na zmíněná řešení upozorňovat a stát se platformou pro výměnu znalostí, kde se mohou zúčastněné strany z celé planety inspirovat, učit se jedna od druhé a stimulovat využití řešení v jiných částech světa.

Všech 25 vybraných záměrů bude v Dubaji představeno v průběhu šesti měsíců milionům návštěvníků veletrhu EXPO 2020, jakož i více než dvěma stovkám účastníků, k nimž se řadí 192 zemí, nadnárodní organizace, vzdělávací instituce a podnikatelé.

Vybrané projekty byly oznámeny na okraj Valného Shromáždění OSN v takzvané Akční zóně SDG, která je určena k podpoře a urychlení transformace inovativními způsoby. Zveřejněny byly krátce poté, co průzkum světové výstavy ukázal, že spokojenou, přístupnou a čistou planetu si svorně přejí lidé na celém světě.

To se shoduje s hlavní myšlenkou programu Global Best Practice nazvaném Malé kroky, velké skoky: jednoduchá řešení pro udržitelný vliv. Za ní stojí přesvědčení, že dosažení cílů udržitelného rozvoje do daného termínu, kterým je rok 2030, vyžaduje řešení na místní úrovni. Tímto způsobem chce zajistit, že nikdo nezůstane pozadu.

Program obdržel 1175 žádostí ze 141 zemí. Celkem 25 nejlepších z nich vybrala porota složená ze zástupců Mezinárodní organizace pro výstavy, univerzity v Cambridge, Nadace Billa a Melindy Gatesových, Světové banky, Programu OSN pro lidská sídla, Světové vodní rady, Organizace OSN pro výživu a zemědělství, Mezinárodní agentury pro obnovitelé zdroje a dalších.