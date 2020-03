EXPO 2020 pomůže reputaci Dubaje

Světová výstava EXPO 2020 posiluje postavení hostitelské Dubaje coby globálního ekonomického centra. Pomáhá jí k tomu partnerství s tamní obchodní komorou, s níž chce v nejdynamičtějším městě Blízkého východu spojit podnikatele s celou řadou možností, jaké nabízí globální ekonomika.

EXPO 2020, připravovaná největší světová přehlídka úspěchů a geniality lidstva, přivítá v říjnu na dvě stovky států, nadnárodních organizací, podniků a vzdělávacích institucí. Jako součást hlavního tématu „Propojení mysli, vytváření budoucnosti“ EXPO po 173 dnů nabídne velkolepou audiovizuální podívanou, gastronomický festival a kulturní zážitky.

Pro podnikatele Dubaje je i tato výstava, která se chystá v jednom z nejrychleji se rozvíjejících měst na světě, jedinečnou příležitostí setkat se, poznat se a začít spolupracovat.

Město Dubaj se nachází se na křižovatce mezi geografickým Severem, Jihem, Východem a Západem a pro dvě třetiny lidstva je dosažitelné během osmi hodin. Jeho mezinárodní letiště patří k nejrušnějším na světě.

Díky partnerství Dubajské obchodní komory s EXPO 2020 získají domácí a zahraniční podnikatelé možnost setkat se a navázat spolupráci hned na několika událostech na vysoké úrovni. Konat se mají četná globální obchodní fóra komory pro Afriku a Latinskou Ameriku,inaugurační globální obchodní fórum ASEAN a světový kongres obchodních komor v roce 2021.

Dubajská komora podpoří také další investiční summity a konference, mezi jinými globální summit islámských ekonomik a maloobchodní summit 2020.

Po období šesti měsíců trvání světové výstavy, od 20. října 2020 do 10. dubna 2021, bude Dubajská obchodní komora přítomná v podnikatelském centru EXPO 2020, a to vedle obchodních komor, investičních společností, investorů do rizikového kapitálu a dalších subjektů.