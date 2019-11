EXPO 2020: Když musíte zachránit svět, nehledejte mezi dospělými

Protože osud planety Země visí na vlásku, je na Rašídovi a Latífě, aby ji zachránili. Pod dohledem moudrého stromu Salámy musí rozluštit prastará tajemství, než bude pro svět příliš pozdě. Ale nebojte se, nejsou sami. S pomocí strážců, robotů Optiho, Alify a Terry se na cestě časem a prostorem na výstavě EXPO 2020 v Dubaji mohou postavit jakékoli výzvě.

Moudrý strom Saláma

Moudrý a silný strom Ghaf (Prosopis cineraria), paprsek života v nekonečné pustině, jehož kořeny sahají až 80 metrů pod zem, je útočištěm cestovatelů už nespočetnou řadu let. Jeho větve přinášejí svědectví o vzniku Spojených arabských emirátů a nyní je na čase, aby své vědomosti předal další generaci.

Rašíd

"Z hvězd můžete vyčíst příběhy našich předků." Devítiletý Rašíd možná má hlavu v oblacích, ale co se týče ochrany životního prostředí, není lepšího. Rašíd si postaví v poušti stan, sleduje noční oblohu a představuje si, jak stoupá ke hvězdám. Zbožňuje rodinné historky a zná zpaměti příběhy, které se předávají z generace na generaci.

Latífa

"Umíš-li si to představit, udělej to." Pokud si myslíte, že v osmi letech je člověk příliš mladý, než aby mohl něco změnit, pak jste ještě nepotkali Latífu. Osmiletá Rašídova sestra je novým Einsteinem. Když si dělá legraci ze svého staršího bratra, přetváří svět kolem sebe. Když jde o vědu a techniku, ne a nemožné nepovažuje za odpověď, i když Rašíd myslí, že by měla.

Alíf

Strážce pavilonu Mobility je vůdcem všech strážců nebo si to o sobě alespoň myslí. Jedna věc je ale jistá, pokud se potřebujete někam dostat, je nenahraditelný. Ať už se chcete prokopat k zemskému jádru nebo vyletět do kosmu, tenhle robot, který umí měnit svou podobu, je tím pravým průvodcem.

Opti

Za celý život možná budete mít jen několik jedinečných příležitostí, pokud se ovšem nepřátelíte s Optim, strážcem pavilonu Příležitosti. Kamkoli ho jeho kolečka dovezou, v těsném sledu následují příležitost a naděje. Nenechte se ale zmást jeho drobnou postavou, protože on sám je portálem napříč časem a prostorem.

Terra

Strážce pavilonu Udržitelnosti je ze strážců nejmazanější i nejchytřejší. Rozhodně se s ním nechtějte dostat do křížku. Zvlášť proto, že se může stát neviditelným. Na všechno má vtipnou odpověď. A i když chvíli trvá, než si vás oblíbí, pak se stane vaším nejvěrnějším průvodcem. Stejně tak se stará o ochranu přírody a odkrývá její nejhlubší tajemství.