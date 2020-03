EXPO 2020 Dubaji bude možná o rok odloženo

Pandemie nového koronaviru může odsunout i Všeobecnou světovou výstavu v Dubaji. Rozhodnutí je na organizátorech a členských zemích, verdikt má padnout nejpozději do konce května.

Řídící výbor EXPO 2020 v Dubaji doporučí účastnickým zemím prozkoumat možnosti a dopady případného odložení první Všeobecné světové výstavy v arabském světě o dvanáct měsíců. Důvodem je celosvětové šíření koronaviru SARS-CoV-2 a protipandemická opatření proti onemocnění COVID-19. Na dnešní několikahodinové telekonferenci se na tom dohodli generální komisaři členských zemí Řídícího výboru (Steering Committee) včetně České republiky s organizátory EXPO 2020 v Dubaji a s vedením Mezinárodního úřadu pro výstavy (BIE) v Paříži.

„Pracujeme dál tak, aby byly Český pavilon a expozice připraveny podle původního plánu, tedy k 20. říjnu 2020. Pokud by však měla pandemie COVID-19 znamenat, že Světová výstava nebude světová, nebo že se do Dubaje nedostanou zahraniční návštěvníci, jsme připraveni otevření pavilonu o rok odložit,“ říká generální komisař České republiky a člen Steering Committee Jiří František Potužník. „Je to pro nás přijatelnější varianta než například zkrácení EXPO z šesti měsíců na čtyři. Upozornili jsme také na fakt, že i za rok může být situace z medicínského či ekonomického hlediska nepříznivá, a že už v roce 2025 se má další Světová výstava konat v Japonsku, které bude mít na přípravu málo času. To vše by se mělo brát v úvahu,“ dodal Poutužník.

Účastnické země EXPO 2020 a dubajští organizátoři budou muset kromě dalších okolností zvážit například rovněž to, jak se případné odložení Světové výstavy o rok promítne do jejich rozpočtů. 21. dubna 2020 by se k případnému návrhu Spojených arabských emirátů, tedy pořadatelské země, měl vyjádřit výkonný výbor BIE a nejpozději do konce května na valném shromáždění prostřednictvím telekonference či elektronického hlasování i všechny členské země.