Explozi v Bejrútu nepřežilo nejméně 50 lidí, raněných je 2700

Bejrút - Libanonskou metropolí Bejrútem v úterý odpoledne otřásly silné výbuchy, které podle nejčerstvější bilance ministerstva zdravotnictví nepřežilo nejméně 50 lidí. Zraněno je na 2750 lidí a záchranáři po dalších stále pátrají v troskách. Oznámil to ministr zdravotnictví Hamad Hasan, který o hodinu dřív hovořil o více než 25 mrtvých. Očekávalo se ale, že konečná bilance bude ještě vyšší. Podle prvních informací vybuchl sklad v přístavu, kde byly uloženy tuny ledku.

Premiér Hasan Dijáb v prohlášení k občanům řekl, že Libanon postihla katastrofa, a požádal spřátelené země o pomoc. Mnoho států ji už nabídlo.

Zatím není jasné, zda jde o pouhou nehodu, nebo zda může mít exploze jiné pozadí. Dijáb k tomu řekl, že šlo o "nebezpečný sklad" a že se o tom vědělo od roku 2014. Premiér přijel do přístavu s ministrem vnitra Muhammadem Fahmím, který řekl, že zřejmě vybuchl vysoce explozivní materiál. Libanonská agentura NNA oznámila, že příčinou výbuchu byl požár v přístavním skladišti. Poničil mnoho okolních budov a materiální škody jsou podle záběrů kamer mohutné.

Mnoho hodin po výbuchu stále odvážely z místa raněné sanitky, některé nemocnice už odmítaly přijímat další, protože nemají kapacitu. Na internetu se množí výzvy k darování krve. Ministerstvo zdravotnictví požádalo zdravotníky, aby přišli pomoci k nejbližšímu místu, kam jsou schopni se dostat. Mezi mrtvými je také předseda Libanonské falangy, což je sociálně demokratická strana maronitských křesťanů. Její šéf Nazar Nadžariján byl ve chvíli výbuchu v kanceláři v blízkosti přístavu.

"To co se dnes stalo, neprojde, aniž by odpovědní lidé složili účty. Musejí za to zaplatit. Naléhavě vyzýváme všechny spřátelené a bratrské země, které mají Libanon rády, aby se mu postavily po bok a pomohly mu ošetřit hluboké rány," řekl Dijáb v televizním projevu. Na středu vyhlásil národní smutek a prezident Michel Aún svolal mimořádnou schůzi bezpečnostní rady a dal také příkaz k tomu, aby postiženým rodinám bylo poskytnuto náhradní ubytování.

Situaci sledují v sousedním Izraeli, jehož ministr zahraničí Gabi Aškenazi řekl, že Izrael nemá s událostí v Bejrútu nic společného. Nedávno se obnovilo napětí mezi Izraelem a libanonským radikálním hnutím Hizballáhem na izraelsko-libanonské hranici. Také mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová řekla, že ve Washingtonu událost sledují. Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že je připraveno poskytnout pomoc.

Pomoci je připraven Izrael, Francie, Írán, Británie, ale i Egypt a Kypr a rovněž Evropská unie, jak řekl předseda Evropské rady Charles Michel.

"Viděl jsem ohňový kotouč a kouř nad Bejrútem. Lidé křičeli a utíkali, krváceli. Z domů to utrhlo balkony, ve výškových budovách se vysypala okna a sklo spadlo na ulici," citovala svědka agentura Reuters. Podle dalšího svědka jsou vytlučená okna v celém bejrútském centru a bylo vidět zraněné.

Libanon se potýká s vážnou ekonomickou krizí a jeho občané loni v říjnu zahájili protesty proti údajně zkorumpovaným politikům. V Bejrútu se dnes konal další z těchto protestů, tentokrát kvůli stále se horšícím dodávkám elektrické energie. Lidé se před budovu ministerstva energetiky střetli s policisty, kteří se snažili udržet dav za zátarasy. Účastníci sdělili, že jsou odhodlaní na místě zůstat a pokračovat v protestu v sedě. Některé libanonské domácnosti mají nyní proud jen několik hodin denně a lidé byli nuceni vrátit se k petrolejovým lampám a svíčkám.

Situaci komplikují dlouhodobě spory mezi šíitským Hizballáhem, za nímž stojí Írán a který bojuje proti Izraeli, a sunnitskými politiky. V pátek bude tribunál OSN v Haagu rozhodovat o trestu pro údajné pachatele atentátu na někdejšího premiéra Rafíka Harírího. V roce 2005 byl mezi 22 lidmi, kteří nepřežili pumový útok na jeho kolonu v Bejrútu. Obviněni jsou právě čtyři členové Hizballáhu, kteří ale v Haagu osobně nebudou. Hizballáh podíl na útoku popřel.