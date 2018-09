Berlín - Zemské volby v Bavorsku mohou přerůst v politické zemětřesení, je přesvědčena německá politoložka Ursula Münchová. Otřesy říjnového hlasování nemusí být citelné jen ve spolkové zemi u českých hranic, ale také v Berlíně, kde by je jako první pocítil ministr vnitra a předseda Křesťanskosociální unie (CSU) Horst Seehofer.

CSU bavorské poválečné politice dominuje, ve volbách do zemského parlamentu pravidelně získává většinu křesel, díky čemuž staví jednobarevné vlády. Ještě při posledních zemských volbách v roce 2013 získala 47,7 procenta hlasů. Aktuální průzkumy ale CSU přisuzují jen kolem 35 procent hlasů, což by byl její nejhorší výsledek od roku 1950.

"Pokud se potvrdí průzkumy a CSU se bude pohybovat mezi 35 a 40 procenty, tak bych řekla, že by to bylo politické zemětřesení," podotýká Münchová. Křesťanskosociální unie by si pro vládu nezvykle musela hledat koaličního partnera a možná dokonce dva. V bavorském parlamentu by oproti nynějším čtyřem stranám mohlo zasednout až sedm uskupení.

Poprvé se do zdejšího zemského sněmu podle všeho dostane protestní Alternativa pro Německo (AfD), které průzkumy přisuzují mezi 11 až 14 procenty hlasů. Výrazně nejspíš posílí i Zelení, kteří by se mohli s asi 17 procenty stát druhou nejsilnější stranou.

Obě tyto strany, přestože jsou na opačné straně politického spektra, profitují podle Münchové z jednoho tématu, a tím je migrace. "Místo toho, aby CSU mluvila o tom, co všechno v Bavorsku dobře funguje, tak stále řeší migrační politiku a to, co v ní nefunguje," míní Münchová.

Ve prospěch AfD tak CSU ztrácí voliče, kteří požadují tvrdou migrační politiku a odmítají recepty kancléřky Angely Merkelové, jejíž Křesťanskodemokratická unie (CDU) je sesterskou stranou CSU. "Kdo volí CSU, volí Merkelovou," stojí i proto na některých předvolebních plakátech AfD v Bavorsku. CSU zatím ve znovuzískání voličů nepomáhá ani, když volí podobně radikální rétoriku jako protiimigrační AfD. "Lidé prostě raději volí originál," je přesvědčena Münchová.

Podobná rétorika navíc - stejně jako třeba nová povinnost pověsit ke vchodům do všech zemských úřadů křesťanské kříže - výrazně vadí části liberálních a městských voličů CSU, kteří se proto nyní raději přiklánějí k volbě Zelených.

Výsledkem tak nejspíš bude dramatické oslabení CSU ve volbách. "Pro CSU jsou přitom bavorské volby vždy důležitější než ty spolkové," řekla zahraničním novinářům v Berlíně Münchová, která připomíná, že CSU v žádné jiné spolkové zemi než v Bavorsku nepůsobí. Když CSU v Bavorsku ztratí, tak může zásadně upadnout i její vliv v Berlíně, kde je součástí koaliční vlády. Když upadne její vliv v Berlíně, bude těžko do budoucna přesvědčovat bavorské voliče o tom, že může v metropoli důsledně prosazovat jejich zájmy.

Očekávaný volební neúspěch už nyní ve straně vede k debatám o tom, kdo je za něj zodpovědný. Prsty většiny straníků přitom nemíří na bavorského premiéra Markuse Södera. "Politici CSU se budou snažit najít obětního beránka a najdou ho v Berlíně, samozřejmě v podobě ministra vnitra Seehofera," vyjadřuje Münchová své přesvědčení o muži, který na přelomu června a července výrazně přispěl k vážné vládní krizi týkající se vracení běženců z hranic. "Když ho dotlačí k tomu, aby už nebyl šéfem strany, tak se těžko udrží jako ministr vnitra," říká také politoložka.

Výměna na tomto velmi důležitém postu by podle ní sice nemusela vést k další vládní krizi, ale úplně u současné koalice takovou možnost vyloučit se neodvažuje.