Expertka: Kapacita služeb rané péče v ČR stačí pro 14 % dětí do sedmi let

Praha - Služby rané péče a podpory v rodinách jsou v Česku dostupné jen zhruba 14 procentům dětí s postižením do sedmi let. Malé děti s fyzickým, mentálním či kombinovaným handicapem na ni mohou čekat i přes osm měsíců. U autistů může čekací doba přesahovat sedm měsíců a u zrakově postižených čtvrt roku. Zjistila to Společnost pro ranou péči (SpRP). Výsledky na slavnostním zakončení projektu Včasná pomoc dětem představila členka správní rady SpRP a ředitelka její pražské pobočky Jitka Barlová.

"Aktuální kapacita rané péče stačí pro podporu dětí se zdravotním postižením do sedmi let věku v Česku. Nicméně mezi jednotlivými kraji panují značné rozdíly. Stejná kvalita ve stejné rychlosti se nedostane dítěti, které se narodí v Aši nebo ve Zlíně," řekla Barlová.

Raná péče a podpora expertů má pomoci rodinám s postiženým dítětem. Odborníci docházejí i do domácností. Rodiče tak péči a výchovu lépe zvládají. Služba předchází umisťování dětí do ústavů, přispívá lepšímu rozvoji handicapovaných chlapců a děvčat. "Pokud rodiče znají svá práva a své možnosti i schopnosti svého dítěte, mají větší důvěru v to, že jejich dítě v inkluzivním prostředí uspěje," uvedla Barlová. Rodiče se tak častěji snaží třeba začleňovat své potomky s handicapem do běžných škol. Podle SpRP ze školních statistik vyplývá, že postižené děti tvoří 3,1 procenta žáků. Je to skoro 30.000 chlapců a děvčat pod osm let, upřesnila Barlová.

Podle zjištění děti s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením stráví na čekací listině při žádosti o službu rané péče až 250 dnů. U dětí s autismem či s podezřením na poruchu autistického spektra čekací doba trvá až 225 dnů a u zrakově postižených dětí 106 dnů. Nynější systém financování sociálních služeb na jejich rozvoj nestačí, podfinancovaný je i provoz. Malá je také informovanost o možnostech péče, míní Barlová.

Ranou a krizovou péči podpořil projekt Včasná pomoc dětem, který začal v roce 2014 a trval do letoška. Celkový rozpočet činil 1,1 milionu eur (nyní v přepočtu 27,8 milionu korun). Podporu získalo celkem 32 neziskových organizací, podpořilo se 63 záměrů. Díky tomu vzniklo 68 míst pro odborníky. Služby dostalo za osm let 34.400 dětí. Společnost pro ranou péči za peníze z projektu od roku 2014 do letoška mohla pomoci dalším 151 rodinám. "To je 151 lepších startů do života," dodala Barlová. V roce 2015 se SpRP starala o 580 rodin, letos o 900.

Slavnostní zakončení projektu se konalo dnes v prostorách kanadského velvyslanectví. Experti se shodují na tom, že je třeba službu posílit a zlepšit její financování, aby byla všude po republice bez čekacích listin. Víc by na zlepšení péče spolu měla také spolupracovat ministerstva práce, školství a zdravotnictví.