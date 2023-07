Expertka: Evidence dohod práce zvýší administrativu, může odradit brigádníky

Praha - Zavedení evidence dohod o provedení práce a povinných odvodů z dohod u více zaměstnavatelů bude znamenat zvýšenou administrativu pro firmy, které ve větší míře využívají brigádníky. Může se projevit také snížením zájmu o brigády, což by prohloubilo nedostatek pracovních sil v některých oborech. ČTK to dnes řekla zakladatelka společnosti UOL Účetnictví Jana Jáčová. Úpravy dohod o provedení práce přináší vládní konsolidační balíček, který v červenci začala projednávat Sněmovna.

Jáčová považuje úpravy v nastavení dohod o práci za největší změnu, kterou firám přinese konsolidační balíček. "Bude to obrovská administrativa pro firmy, které zaměstnávají lidi na brigády," uvedla. Upozornila, že brigádníci budou muset hlásit, u kolika dalších zaměstnavatelů mají uzavřenou dohodu o provedení práce a jaké mají odměny, aby firma věděla, zda příjem u ní podléhá povinným odvodům. Pokud brigádník nějaký příjem zatají, hrozí přitom riziko případného penále za nezaplacené odvody firmě, nikoli brigádníkovi.

Zohlednění odvodů z dohod o práci může vést i k tomu, že firmy začnou nabízet nižší čistou odměnu za brigády. "Tím se logicky sníží i zájem brigádníků," řekla Jáčová. Největší dopad by to podle ní mělo na obory, které se už nyní potýkají s nedostatkem pracovníků. Varovala také před přesunutím části odměňování do šedé ekonomiky.

Podle konsolidačního balíčku by se nově měla práce na dohodu evidovat, rejstřík by měla vést sociální správa. Zaměstnavatelé budou muset úřadu oznámit výši dohodářova výdělku za daný měsíc. Správa zase bude všechny dohodářovy firmy informovat, pokud jeho příjem překročí limit, aby se uhradily odvody. Pracovník musí podniku sdělit, kde všude na dohodu pracuje. Za porušení pravidel hrozí pokuty.

Upravuje se také hranice příjmu, při němž se z dohody o práci platí odvody. V současnosti se neodvádí, pokud měsíční odměna u dohody nepřesáhne 10.000 korun. Nově by to u jednoho zaměstnavatele měla být čtvrtina průměrné mzdy. U dohod u více zaměstnavatelů by se měl limit posunout na 40 procent průměrné mzdy.