Experti: Změna podpory penzijního připojištění by mohla zvýšit úložky

Praha - Změna státní podpory penzijního připojištění, kterou ve středu večer schválila vláda, by mohla přispět ke zvýšení úložek peněz klientů. Shodli se na tom experti, které oslovila ČTK. Přivítali přitom zejména možnost investovat i do rizikovějších aktiv.

Státní podpora penzijního spoření by se od příštího roku měla změnit. Zvýší se práh pro čerpání státního příspěvku i maximální výše příspěvku a u nových smluv se prodlouží minimální doba spoření z pěti na deset let. Nově bude možné také využít daňové zvýhodnění dlouhodobých investičních produktů, které slouží k zajištění na stáří. Novelu ještě musí posoudit Parlament.

"Státní příspěvek 340 korun při úložce 1700 korun a více je pro lidi solidní pobídka. Lidé potřebují vidět, že pokud se rozhodnou investovat více, dá jim více i stát," řekl ČTK prezident Asociace penzijních společností Aleš Poklop. Podle čerstvého průzkumu si plánuje navýšit svoji úložku téměř polovina účastníků doplňkového připojištění a zhruba třetina účastníků starého penzijního připojištění, dodal.

Parametrické změny jednoznačně ukazují na snahu dovést účastníky ke zvýšení svých vkladů tak, aby si odkládali na důchod více a spořili zodpovědněji, uvedl analytik Broker Consulting Martin Novák. Neobává se, že by změny měly zásadní dopad na zájem o nové smlouvy. Co by podle něj mohlo pomoci a podpořilo zájem lidí, by bylo penzijní produkty více daňově zatraktivnit, a to ve snížení daňového základu.

Vzhledem k markantnímu růstu cenové hladiny od poslední změny systému je zvýšení prahu pro čerpání logickým krokem, doplnil vedoucí produktového managementu Swiss Life Select Tom Kadeřábek. Zvýšení státního příspěvku je podle něj určitě krok správným směrem. Účastníci musí být motivování k vyšším úložkám, aby spoření plnilo svůj účel v důchodovém věku. Změnit by se ovšem měly i varianty čerpání, dodal.

Spoluzakladatel společnosti Patron GO Jiří Paták míní, že pokud bude státní příspěvek 230 Kč nebo 340 Kč, přinese mladším generacím pro důchod jen zanedbatelný efekt. Na 30letém horizontu je čistý rozdíl necelých 60.000 Kč při tříprocentních ročních výnosech. "V cenách roku 2053 za to bude jedna víkendová dovolená. Výrazně důležitější je uvolnění pravidel pro penzijní fondy, které budou moct investovat i do rizikovějších aktiv. Pokud by průměrné zhodnocení stouplo o dvě až tři procenta ročně, půjde efekt pro účastníka do statisíců," vyčíslil.

V současnosti stát vyplácí podporu penzijního spoření při minimálním měsíčním vkladu 300 korun, v takovém případě je příspěvek 90 korun. Maximální výše 230 korun dosáhne státní příspěvek při vkladu 1000 korun měsíčně. Podle novely zákona by nárok na příspěvek vznikal až od měsíčního vkladu 500 korun, kdy by činil 100 korun. S každou další stokorunou vkladu by se státní příspěvek zvyšoval o 20 korun, maximální výše 340 korun by dosáhl při měsíčním vkladu 1700 korun a více.