Experti z USA vidí velkou šanci, že rok 2020 bude rekordně teplý

New York - Rok 2020 se zřejmě zařadí mezi pět nejteplejších roků v dějinách měření a se skoro 50procentní pravděpodobností se v historických tabulkách dostane na první místo. Oznámili to ve čtvrtek vědci z amerického Národního úřadu pro oceány a ovzduší (NOAA). Letošní leden byl podle nich teplejší než kterýkoli v amerických záznamech sahajících 140 let do minulosti.

Teplotní průměr byl minulý měsíc o 1,14 stupně Celsia nad normou pro minulé století, uvedl minulý týden NOAA. Více se prý od dlouhodobých průměrných hodnot odklonil pouze prosinec 2015 a druhý a třetí měsíc následujícího roku.

Právě rok 2016 aktuálně drží 12měsíční globální rekord, k čemuž tehdy přispěl mimořádně intenzivní klimatický jev El Ni?o. Ten letos počasí ve světě neovlivňuje, přesto však podle klimatoložky NOAA Karin Gleasonové lze na stav po uplynulém měsíci nahlížet tak, že "jsme dokončili první kolo ve 12kolovém závodě a jsme v jeho čele".

"Podle našich pravděpodobnostních výpočtů je v podstatě jisté, že 2020 se zařadí do první desítky (nejteplejších) roků," citoval odbornici deník The New York Times (NYT). Zmíněná analýza rovněž uvádí, že globální teplotní průměr se letos na 98procent dostane do "top pětky" a na 49 procent bude za dobu meteorologických měření úplně nejvyšší.

V posledních několika letech byla teplota vzduchu o více než jeden stupeň Celsia nad hodnotami z předindustriální éry. Lidstvo zaznamenalo v uplynulých deseti letech nejteplejší dekádu a meteorologové očekávají, že trend bude v následujících letech pokračovat. Ti britští v lednu předpověděli pro tento rok průměr převyšující o 1,1 stupně Celsia normu z 19. století.

Hlavní příčinu oteplování vidí vědci v emisích skleníkových plynů, které jsou výsledkem lidských aktivit. Lídři zemí světa se v roce 2015 zavázali k jejich postupnému snižování v tzv. pařížské klimatické dohodě s cílem udržet globální oteplování "výrazně pod dvěma stupni Celsia". Například země Evropské unie slíbily do roku 2030 emise omezit o 40 procent oproti stavu z roku 1990.