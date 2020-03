Experti: Z koronavirových opatření v Itálii vytěží mafie

Řím - Omezení volného pohybu lidí, které italská vláda přijala kvůli šíření koronaviru a kvůli nimiž velká část Italů přišla o pravidelný zdroj příjmů, nahrávají mafii. Obavy mají experti a místní starostové zejména na chudém italském jihu, kde v posledních dnech policie nejen kontroluje omezení pohybu, ale také hlídá supermarkety před rabováním, napsal dnes deník La Vanguardia.

"Kromě nouzového stavu ve zdravotnictví postupuje v Itálii také vážná ekonomická a sociální krize," řekl římské zpravodajce španělského deníku starosta Palerma Leoluca Orlando. Minulý týden se asi dvacet lidí domluvilo přes internet a pokusili se ukrást zboží v supermarketu Lidl v sicilském Palermu. "Nemáme peníze, a tak nebudeme platit," řekl jeden ze zlodějů policistům, kteří rabování zabránili.

Něco podobného se stalo v Neapoli. Muž s rouškou se pokusil odvézt bez placení nákupní košík, měl v něm chleba, rajčatovou omáčku, olej a sušenky. Kolem něj se vytvořila skupina lidí, kteří ho bránili. "Není to tím, že by nechtěl zaplatit. Ale nemá peníze a má hlad," řekl jeden z místních. "Když nám nepomůže stát, pomůžeme mu my, já to za něj zaplatím," nabídl se druhý.

Dalším příkladem, jak koronavirová pandemie vyprazdňuje ledničky zejména Italům na jihu země, je emotivní video, které na sociálních sítích zveřejnil jeden sicilský otec. Po boku s malou dcerkou, která jedla chleba, se v něm obrací přímo na premiéra Giuseppeho Conteho. "Pokud za několik dní nebude mít má dcera ani tento kousek chleba, uděláme revoluci. Už je to dvacet dní a peníze nám docházejí," řekl sicilský otec s odkazem začátek omezení pohybu v celé zemi. Nařízení původně platilo do pátku, vláda nyní oznámila, že ho hodlá prodloužit do 12. dubna.

"Omezení volného pohybu připravilo o peníze i řadu lidí, kteří si na živobytí vydělávají prací na černo, a těch je tady v Kalábrii mnoho," uvedl kněz Giacomo Panizza. Dodal, že právě to je příležitost pro kalábrijskou mafii ‘Ndrangheta, která může dát vydělat na živobytí mnoha lidem. "Mohou dát peníze a práci lidem, kteří ji ztratili kvůli koronavirové pandemiii," potvrdil deníku Corriere della Sera Federico Cafiero de Raho, italský prokurátor pro boj s mafií.

"Stačí se podívat na náplň působení mafie a je jasné, jak na této pandemii mafie vydělá," popsal minulý týden deníku La Repubblica spisovatel Roberto Saviano, neapolský rodák a autor bestselleru o italské mafii Gomora. "Kam investovala (mafie) v posledních dekádách? Do společností provozujících kantýny, úklid, svoz odpadu, dopravu, pohřební služby, distribuci jídla a benzinu," popsal Saviano. "Mafie ví, co lidé potřebují, a tak jim to za svých vlastních podmínek dá," dodal spisovatel.

Italská vláda si je sociálního napětí vědoma a o víkendu proto premiér oznámil, že vyčlení na pomoc obcím kvůli koronaviru 4,3 miliardy eur (asi 116 miliard Kč) z fondu solidarity. Mnozí starostové ale považují tuto částku za nedostatečnou. "Tyto peníze jsou malou náplastí na velkou ránu," míní starosta Orlando, podle něhož bude v dlouhodobém horizontu potřeba mnohem více peněz. Jednat ale podle něj bude nutné rychle, jinak hrozí, že sociální utrpení lidí vyústí v rabování a násilnosti.

"Mafie už pečlivě plánuje, kde se uplatní při obnově ekonomiky," míní šéf italského vyšetřovacího týmu pro boj s mafií Giuseppe Governale. "Budou hledat díry v systému. Musíme mít oči otevřené... a sledovat podezřelé operace, vznik nových společností, fiktivních firem," dodal. Podle expertů hrozí kvůli koronavirovým opatřením bankrot až 65 procentům italských malých a středních podniků, uvedla agentura AFP.