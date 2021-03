Experti WHO: Vakcína od J&J je vhodná i pro země s mutacemi

Ženeva - Expertní komise Světové zdravotnické organizace (WHO) doporučila vakcínu proti covidu-19 od farmaceutické společnosti Johnson & Johnson (J&J) i pro použití v zemích, kde kolují nebezpečné mutace koronaviru SARS-CoV-2. Po dnešním jednání "strategické poradní skupiny pro imunizaci" o tom informovala agentura AFP.

WHO panel svolala poté, co minulý týden v návaznosti na stejný krok Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) zařadila výrobek J&J mezi covidové vakcíny schválené pro nouzové použití. Uvedla, že "bohatá" data z rozsáhlých klinických testů svědčí o účinnosti vakcíny i u starších lidí.

Komise specialistů na vakcinaci nyní podle AFP usoudila, že látka může být přínosem i pro země, které se potýkají se šířením nakažlivějších mutací koronaviru. "V zemích, kde je přenos mutací zvýšený, a v zemích, u nichž aktuálně disponujeme údaji o použití této vakcíny na kontrolu těchto mutací, ji doporučujeme používat," uvedl předseda poradního orgánu Alejandro Cravioto.

Očkovací látka J&J se minulý týden stala čtvrtou vakcínou proti covidu-19, která dostala zelenou pro použití v Evropské unii. Je ovšem první, u níž stačí podat jednu dávku pro dosažení plné ochrany před nemocí z koronaviru. Klinický test ve Spojených státech ukázal účinnost na úrovni 72 procent.

V dubnu by se měl přípravek dostat i do České republiky, vláda pro příští měsíc počítá s doručením 185.000 dávek. Zatím do ČR dorazilo na 1,3 milionu dávek tří různých dvoudávkových vakcín.