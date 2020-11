Experti: Výhra Bidena by mohla snížit překážky v obchodní výměně

Praha - Případné vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena v amerických prezidentských volbách by mohlo znamenat snížení obchodních překážek v mezinárodním obchodě, což by české ekonomice pomohlo. Shodli se na tom experti oslovení ČTK. Mohlo by podle nich také vést k obnovení jednání o transatlantickém partnerství TTIP mezi EU a USA. Výsledky voleb nejsou zatím stále ještě definitivní, ale Biden má ke svému vítězství nakročeno více než dosavadní prezident Donald Trump.

"Volby v USA napoví, jakým směrem se bude ubírat mezinárodní obchod, což je pro malou a velmi otevřenou ekonomiku, jako je Česko, velmi důležité," řekl ČTK analytik Deloitte David Marek. V posledních letech byly hlavním předmětem zájmu obchodní vztahy USA a Číny, důležitou rovinou je ovšem podle něj také relace mezi EU a USA. Pokud by se podařilo zvrátit tendenci k protekcionismu a zvyšování bariér v mezinárodním obchodu, ČR by z toho jen profitovala, zejména průmyslová, exportně orientovaná odvětví, dodal.

"Trump měl relativně tvrdý a občas nevyzpytatelný přístup k zahraničnímu obchodu. Nebál se sáhnout po obchodních bariérách, což přinášelo v rámci mezinárodního obchodu jistou nestabilitu," doplnil analytik KPMG Adam Páleníček. Od Bidena se podle něj po této stránce očekává určité zklidnění. Nicméně nad jeho chováním a kroky v rámci prezidentského úřadu visí spousta otazníků, hlavně co se týče otázky daní. "Obecně nelze říct, že by česká ekonomika a podniky nějak strádaly vlivem prezidenství Trumpa a nelze čekat, že se něco dramaticky změní s Bidenovým příchodem," dodal.

Biden v Bílém domě znamená klid zbraní na transatlantické obchodní frontě, souhlasil analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Ten Česku podle něj svědčí pochopitelně také a dokonce ještě více než řadě jiných zemí EU. Česko je totiž na plynulosti mezinárodního obchodování mimořádně závislé. "Trumpovy výhrůžky novými cly vnášely mezi exportéry starého kontinentu ochromující nejistotu. Ta však s Bidenem vezme zasvé, byť úplný návrat 'obamovské' idylky se konat nebude," poznamenal.

Po nástupu Bidena je možné, že USA utlumí celní válku s EU. Vyloučit nelze ani to, že se obě strany pokusí obnovit jednání o vzájemné dohodě o volném obchodu známé jako TTIP, míní Luděk Procházka, ředitel společnosti Gerlach, která je největším českým poskytovatelem celních služeb.

Hospodářská komora by uvítala, kdyby se nový americký prezident navrátil k jednání o transatlantickém partnerství TTIP, tedy ke smlouvě o volném obchodu mezi EU a Spojenými státy americkými. Bariérou pro obchod dnes v převážné míře nejsou podle ní vysoká cla, ale spíše komplikované administrativní a netarifní překážky v podobě odlišnosti systémů technických standardů, certifikací, homologací a regulatorních systémů obecně. "Doufáme, že USA změní dosavadní směr a omezí obchodní války a protekcionistické snahy, jež škodí obchodu mezi EU a USA," uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.