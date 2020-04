Experti varují před Ruskem, to odmítá tvrzení o agentovi s jedem

Moskva/Praha - Rusko se snaží podle českých bezpečnostních expertů vměšovat do vnitřních záležitostí Česka a své agresivní kroky stupňuje. Čtveřice expertů včetně bývalého předsedy Vojenského výboru NATO Petra Pavla dnes proto vyzvala ministerstvo zahraničí k tvrdšímu postoji vůči Moskvě. Za vyvrcholení ruského agresivního přístupu označila spor kolem sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze. Týdeník Respekt v aktuálním čísle spojil dění kolem sochy s informací, že do Česka před třemi týdny údajně dorazil pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin. Kreml zprávu označil za novinářskou kachnu a ruské velvyslanectví dnes v souvislosti s tímto článkem napsalo v nótě českému ministerstvu zahraničí, že útoky na Rusko a jeho ambasádu v Praze jsou nepřípustné. Podle ministerstva zahraničí procházejí česko-ruské vztahy složitým obdobím kvůli rostoucí asertivitě Moskvy.

Respekt v aktuálním čísle s odvoláním na neupřesněné zdroje uvádí, že do Prahy přicestoval pracovník ruských tajných služeb s jedem ricin a k cestě použil diplomatický pas. Na letišti ho údajně vyzvedlo auto ruské ambasády. České bezpečnostní složky podle Respektu vyhodnotily přítomnost muže jako bezpečnostní riziko pro pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09). Koláře Rusko kritizuje kvůli Koněvově soše a Hřiba zase kvůli rozhodnutí magistrátu přejmenovat náměstí Pod Kaštany, kde sídlí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova po zavražděném ruském opozičním politikovi.

Rusko dnes informace Respektu popřelo. "Nevíme vůbec nic o takovém vyšetřování. Nevíme, kdo vyšetřoval a co vyšetřoval. Vypadá to na další 'kachnu'," citovala ruská tisková agentura Interfax mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. Ruské velvyslanectví v Praze kvůli článku poslalo nótu českému ministerstvu zahraničí. Ambasáda napsala, že v Respektu je ruská strana fakticky obviňována z přípravy atentátu na pražské komunální politiky. "Velvyslanectví Ruské federace v České republice striktně odmítá takové nehorázné a lživé pomluvy," uvedla.

Bývalý náčelník generálního štábu české armády Pavel, někdejší poslanec Ivan Gabal, bývalý náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Daniel Koštoval a někdejší český velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář, který je otcem starosty Prahy 6, dnes společně uvedli, že Rusko dlouhodobě porušuje smlouvu o přátelských vztazích z roku 1993. Podle nich se Rusko snaží vměšovat do vnitřních záležitostí Česka a narušovat demokracii. Za příklady označili nezvykle vysoký počet diplomatů na ruské ambasádě v Praze, ruské zacházení s památníky československých legionářů nebo dění kolem Koněvovy sochy v Praze 6.

Čtveřice bezpečnostních expertů vyzvala diplomacii, aby vyvolala jednání ministrů zahraničí, na kterém by se problémy řešily. Pokud by Moskva nezměnila postoj, mělo by podle nich Česko zvážit stažení velvyslance, vypovězení bilaterálních smluv nebo zamezení přístupu ruských firem ke státním strategickým zakázkám.

Mluvčí české diplomacie Zuzana Štíchová označila dokument bezpečnostních expertů za příspěvek do diskuse o česko-ruských vztazích. "Je zřejmé, že naše vztahy procházejí složitým obdobím, jež je důsledkem rostoucí asertivity Ruské federace vůči ČR, dalším partnerům i v mezinárodních vztazích obecně. Snahou MZV bylo, je a zůstane chránit suverenitu, bezpečnost a prosazovat zájmy ČR ve vztahu k Rusku na základě rovnosti, vzájemného respektu a všude tam, kde to je možné, na základě vzájemné výhodnosti," sdělila dnes v podvečer ČTK.

Koněvovu sochu nechala Praha 6 odstranit na počátku dubna. Na jejím místě by měl vzniknout nový památník připomínající osvobození Prahy za druhé světové války, Koněvova socha by se měla přesunout do připravovaného Muzea paměti 20. století. Moskva kroky Prahy 6 ostře kritizovala.

Zastupitelský klub Pirátů v Praze 6 navrhuje prodat sochu maršála Koněva Ruské federaci. Cena by měla vycházet ze znaleckého posudku a protistrana by měla platit veškeré náklady na jeho případný převoz. Peníze z prodeje chtějí Piráti Prahy 6 darovat obětem komunismu. Dnes to uvedla mluvčí Pirátů Prahy 6 Georgia Hejduková s tím, že zastupitelský klub podal návrh usnesení na zasedání zastupitelstva městské části 14. května.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v rozhovoru pro dnešní Hospodářské noviny řekl, že Česko je připraveno jednat o přesunu Koněvovy sochy do Ruska. Moskva o takovou možnost podle Petříčka požádala české ministerstvo obrany, šéf diplomacie je ale přesvědčen, že případné rozhovory by měl vést jeho resort. Odmítl také ruské obvinění, že odstranění sochy znamená porušení smlouvy z roku 1993, podle ministra Česko své mezinárodní závazky plní.

Česko-ruské vztahy jsou dlouhodobě napjaté. České tajné služby pravidelně varují před ruskou zpravodajskou činností v Česku a upozorňují na naddimenzovanou ruskou ambasádu v Praze. Opakují se také konflikty kvůli výkladu událostí roku 1968 - Rusko kritizovalo zařazení 21. srpna mezi české památné dny, naopak v Česku vyvolal pozdvižení návrh, aby účastníci invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa získali v Rusku status válečných veteránů. Moskva také čelí kritice kvůli nedostatečné péči o pomníky československých legionářů na svém území. V roce 2018 rovněž vyvolalo konflikt ruské tvrzení, že Česko je jednou ze zemí, kde se vyráběl nervový jed novičok použitý k pokusu o vraždu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii.