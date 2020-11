Experti: ÚOHS se za Rafaje uzavřel, nemá dobrou pověst

Brno - Za jedenáctiletého vedení Petra Rafaje se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zavřel před veřejností, prakticky nekomunikoval a u odborníků nemá dobré renomé. ČTK to řekli tři oslovení experti na soutěžní právo. Petr Rafaj na funkci rezignoval k 1. prosinci, sedm měsíců před uplynutím druhého funkčního období. Nahradit jej má Petr Mlsna, v úterý by jej měl jmenovat prezident Miloš Zeman.

"Bohužel pod vedením Petra Rafaje začal být úřad velmi špatně vnímán specializovanou veřejností. Tato ztráta důvěry je bohužel asi hlavním dědictvím, které odcházející předseda zanechává," poznamenal bývalý místopředseda úřadu a jeden z uchazečů o Rafajovo místo Michal Petr, který působí na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Ztráta důvěry v antimonopolní úřad podle něj souvisí s tím, že úřad s veřejností prakticky nekomunikuje. "To je obrovská chyba, protože úřad nevysvětluje, co dělá a nikdo mu pak nerozumí. Výsledkem je, že úřad je veřejností vnímaný jako problém, pro zadavatele je nečitelný," poznamenal Petr.

To potvrzuje další expert na soutěžní právo, advokát Robert Neruda, který byl dalším účastníkem výběrového řízení na nového šéfa ÚOHS. "Úřad nedostatečně komunikoval s veřejností, zejména v oblasti ochrany soutěže byl téměř 'neviditelnou' institucí. Přitom je to tak důležité. Soutěžní agenda je opravdu složitá, pro veřejnost nemusí být vždy snadné kroky soutěžního úřadu pochopit. Porozumění krokům úřadu je nezbytným předpokladem, aby jej veřejnost podporovala, případně chránila před nepřípustnými zásahy politiků," uvedl Neruda.

Bývalý ministr spravedlnosti, právník Robert Pelikán (za ANO) také v souvislosti s Rafajovým vedením mluví o ztrátě důvěry. Podle něj úřad v selhal v oblasti bid riggingu, tedy odhalování kartelů ve veřejných zakázkách. "V oblasti veřejných zakázek pak způsobila velmi formalistická rozhodovací praxe stav, ve kterém je prakticky nemožné zorganizovat veřejnou zakázku tak, aby neobsahovala žádné formální nedostatky," poznamenal Pelikán, který v roce 2015 jako jediný člen vlády hlasoval proti Rafajovu opětovnému zvolení.

Michal Petr naopak chválí, že začalo vyšetřování kartelů fungovat. Poukazuje na to, že výrazně přibylo neohlášených vyšetřování na místě.

Podle Roberta Nerudy by se pozornost úřadu měla na ochranu hospodářské soutěže zaměřit intenzivněji. "Ta se za posledních deset let dostala zcela do stínu agendy veřejných zakázek. Přitom ÚOHS je v prvé řadě soutěžní úřad. Každopádně ÚOHS potřebuje vedení, které bude mít ambici udělat z něj perfektně fungující, předvídatelný, moderní úřad, který bude postupovat sice důrazně, ale i uváženě a získá si vzájemný respekt s podniky, zadavateli, politiky," konstatoval Neruda.

Rafaj rezignoval sedm měsíců před koncem druhého funkčního období. Výzvy k jeho odvolání začaly od loňského března poté, co v ÚOHS, sídle firmy Kapsch, na radnici Brno-střed a v domě ředitele české pobočky společnosti Kapsch Karla Feixe zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. V žádné kauze Rafaj nebyl obviněn.